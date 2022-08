La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre malteadas, té, gotas, cápsulas, tabletas, solución y gel supuestamente para combatir sobrepeso y estrés, pero que en realidad son productos engañosos que, de manera ilegal, se anuncian como suplementos alimenticios.

Detalló que los productos engañosos son: Chupa panza, Shupanza, Chupapanza, Me vale madre 60, Me vale madre con melatonina, Me vale madre el dolor, Me vale madre reforzado, Alexjenny me vale madre complejo B y Me vale madre reforzado con flor de magnolia.

Resaltaron que estos productos engaño contienen ingredientes no autorizados como suplementos alimenticios, con lo que se incumple la normatividad y legislación sanitaria establecidas en diversos ordenamientos y en la más reciente edición de Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM).

Además, la dependencia detalló que los productos Chupa panza, Shupanza y Chupapanza, se publicitan de manera errónea y exagerada al atribuirles propiedades para la reducción de peso, talla, colesterol y triglicéridos.

"En su etiqueta declaran ingredientes como ginkgo biloba (ginkgo), eucalyptus globulus (eucalipto), cúrcuma longa (cúrcuma), los cuales no deben emplearse para la formulación de suplementos alimenticios", subrayaron las autoridades.

También, resaltaron que se emplean zingiber officinale (extracto fluido de raíz de jengibre); aloe vera (sábila) y citrus aurantium (naranjo amargo), los cuales contienen propiedades toxicológicas. Sumado a estos, también es utilizado en su formulación bamitol, medicamento de uso veterinario indicado en las afecciones inflamatorias en animales.

La Cofepris sugirió no consumir, obsequiar ni comprar productos engaño, porque además de ser riesgoso para la salud, afectan la economía familiar.

