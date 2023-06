La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Emma Coronel Aispuro, salió de prisión desde el pasado 30 de mayo debido a que ahora pasará lo que resta de su sentencia bajo prisión domiciliaria. Los reportes indican que la mujer habría sido trasladada a una “casa de transición” ubicada en Los Ángeles, California.

Este miércoles se dio a conocer que la exreina de belleza ya no estaba en la cárcel federal de mínima seguridad FMC Carswell en Forth Worth, ubicada en Texas. Y por su parte, el medio Univisión indicó que no se conoce si Coronel Aispuro está en un domicilio particular o en una casa de transición.

Coronel deberá seguir diversas medidas como reportarse ante las autoridades e incluso cuando esté libre deberá buscar un trabajo, también deberá evitar establecer contacto con personas ligadas al crimen, asimismo tampoco podrá obtener armas de fuego.

Emma Coronel y “El Chapo”

El "Chapo" Guzmán fue uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas que azota a México. Actualmente se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad ADX Florence, un lugar del que nadie ha podido escapar.

Antes de ser capturado y enjuiciado en Estados Unidos, el capo conoció a su esposa Emma Coronel, los reportes indican que Coronel tenía 17 años cuando conoció a Guzmán Loera, según contó la mujer en una entrevista con Anabel Hernández publicada en 2016 en Proceso.

Ahí, Emma Coronel dijo que lo que le conquistó no se trató de objetos u obsequios, incluso aseguró que la manera en que "El Chapo se gana a las personas es por su forma de ser.

“Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme… No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser”, dijo Coronel a Hernández. Emma Coronel aseguró que fue conquistada por "El Chapo" por su manera de platicar.

Aseguró que el capo actúa siempre como una persona normal y además actuaba con amabilidad. Cuando Coronel cumplió 18 años se casó con Joaquín Guzmán Loera. La boda se efectuó en el poblado de La Angostura en el municipio de Canelas de Durango en el año 2007, según los reportes la ceremonia sucedió en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Emma Coronel aseguró que a la boda no asistieron funcionarios y hasta dijo que nunca ha observado a Guzmán Loera cerca de un político: “He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé… no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho [...] yo nunca lo he visto a él ("El Chapo") con un político”, fueron sus declaraciones en una entrevista con Anabel Hernández en el año 2019.

La liberación de Emma Coronel

Se tiene previsto que la esposa de "El Chapo" sea liberada el próximo 13 de septiembre. Luego de que "El Chapo" fue capturado por autoridades de Estados Unidos comenzaron a indagar la posible participación de Coronel en las actividades del Cártel de Sinaloa.

El arresto de Coronel sucedió en febrero de 2021 y meses después la mujer se declaró culpable de cooperar con el narco en lavado de dinero y el envío de diversas drogas al país del vecino del norte.

El lugar donde ahora se encuentra Emma Coronel está vigilado por la Oficina de Administración de Residencias de Reingreso en Long Beach, según informó el vocero del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), Donald Murphy.

CR