Normalistas que participaban en la Jornada Nacional de Lucha ante la Deuda de Justicia del Estado en el Caso Ayotzinapa lanzaron piedras y petardos al interior del Campo Militar 1-A, donde realizaron pintas y derribaron las rejas de acceso de seguridad del lugar, sobre avenida Conscripto.

Bajo la mirada de más de un centenar de elementos del agrupamiento metropolitano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes se encuentran al interior del Campo Militar 1-A, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa realizaron pintas y colocaron carteles en la fachada de la puerta número 1, a casi ocho años del Caso Ayotzinapa.

“Fue el Ejército”, “Asesinos” y “Nos faltan 43” son algunas de las frases que colocaron en las paredes y fachada del campo militar, donde están presos el general José Rodríguez Pérez y tres militares más que pertenecieron al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, acusados de la desaparición de los 43 normalistas.

Protestan en Campo Militar 1

Los manifestantes realizarán un mitin este viernes frente a la puerta 1 del Campo Militar 1-A, como parte de lo que los familiares de los estudiantes desaparecidos han denominado Jornada Nacional de Lucha ante la Deuda de Justicia del Estado en el Caso Ayotzinapa.

Al momento, los normalistas se manifiestan de manera pacífica afuera de las instalaciones del campo militar. Esta es la primera vez que lo hacen, a ocho años de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Giran órdenes de captura

Un juez federal libró órdenes de aprehensión contra el ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco; el ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez y contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, en el caso Ayotzinapa.

Los mandamientos judiciales forman parte de las 83 que se giraron en agosto pasado a petición de la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia. De acuerdo con fuentes judiciales, Iñaki Blanco, quien realizó las primeras diligencias de los hechos ocurridos hace ocho años, está acusado del delito de delincuencia organizada, dentro de la causa penal 15/2022.

Enrique Beltrán Santes, giró los mandamientos judiciales también contra Lambertina Galeana Marín, ex titular del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.

