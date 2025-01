Cambio de horario 2025: fecha y en qué estados deberán ajustar su reloj

A partir de marzo de 2025, los mexicanos que habitan en ciertos municipios de la frontera norte deberán ajustar sus relojes una hora más tarde debido al inicio del horario estacional. Este ajuste se realiza como parte de la legislación vigente desde 2022, cuando se eliminó el horario de verano en la mayor parte del país, pero se mantuvo en algunos municipios fronterizos con Estados Unidos. El cambio de hora será necesario para sincronizar las actividades locales con las zonas horarias de los estados vecinos del norte, facilitando la dinámica económica y comercial.

El horario estacional, estipulado por la Ley de Husos Horarios en México, establece un solo horario para la mayor parte del territorio nacional, dividido en cuatro husos horarios. Sin embargo, debido a la importancia de las relaciones transfronterizas, los municipios cercanos a la frontera deben seguir este ajuste para estar alineados con el horario de los Estados Unidos, lo que beneficia las interacciones comerciales y otras actividades económicas.

El cambio de horario tendrá lugar el 9 de marzo de 2025, a las 2:00 a.m. de esa fecha, cuando los habitantes de las localidades afectadas deberán adelantar una hora sus relojes. Este ajuste será válido hasta el 2 de noviembre de 2025, cuando se realice nuevamente el cambio hacia el horario estándar.

Según la Ley de Husos Horarios, los municipios que deben ajustar sus relojes en marzo de 2025 y realizar el cambio de horario son: en Baja California, todos los municipios del estado; en Chihuahua, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, así como Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe; en Coahuila, Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza; en Nuevo León, Anáhuac; y en Tamaulipas, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Si no vives en estas áreas fronterizas no es necesario que ajustes tu reloj, ya que en esas regiones no se aplica el horario estacional. En esos lugares, el horario se mantiene constante durante todo el año, sin modificaciones.

SV