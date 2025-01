Salinas Pliego lanza mensaje motivacional a jóvenes mexicanos

La mañana de este martes 21 de enero, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego dedicó un mensaje a los jóvenes en redes sociales, donde remarcó que "eres mucho más importante de lo que crees".

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas aconsejó a los jóvenes a a lejarse "de las amistades falsas y ligeras, acércate a las amistades de verdad y duraderas ".

"Hola, pues hace unos días estaba pensando sobre lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando era joven. Porque claro, cuando uno es joven, pues tienes inseguridades, desconoces muchas cosas, por no decir que eres ignorante, pero es normal. Entonces, como va pasando la vida, pues vas agarrando confianza y vas conociéndote más y te haces un ser humano más completo ", expresó.

Buenos dias… hoy vamos a madrugar con un mensaje para mis seguidores más jóvenes.

Lo que les dejo en la liga de abajo es una carta con ideas que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando era joven, y como nadie lo hizo, no quiero perder la oportunidad de hacerlo yo para… pic.twitter.com/5RIFTDC6ye— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 21, 2025

¿Qué dijo Salinas Pliego a jóvenes mexicanos?

Aunado a ello, brindó unas palabras motivadoras a sus seguidores. "Es un camino largo y solitario. Entonces, pensando en qué le diría yo a un joven que inicia su vida, le diría lo siguiente. Primero que nada, eres mucho más importante de lo que crees, ¿por qué? Porque el efecto que tú vas a tener en el mundo es mayor de lo que tú crees" .

Asimismo, indicó: "Tienes más poder de lo que tú crees, porque tu capacidad para actuar y cambiar las cosas es mucho mayor de la que tú crees que es".

"¿Y qué crees? Vas a lograr más de lo que crees, porque con el paso del tiempo te vas a sorprender de todo lo que se logra en la vida a través de la perseverancia y la dedicación a los objetivos", agregó.

No obstante, el dueño de Elektra advirtió: " Ten mucho cuidado con tus compañeros de viaje, tus compañeros de viaje influyen en ti y en tu entorno. Si son buenos te elevan, si son malos te bajan . Ten mucho cuidado con tus compañeros de viaje, aléjate de las amistades falsas y ligeras, acércate a las amistades de verdad y duraderas".

Finalmente, el magnate dio unos consejos para tener mucho éxito en la vida. "Te tienes que tomar en serio. Para realizar tu potencial, te tienes que tomar en serio y no dudar y actuar con seriedad siempre. Sigue estos consejos y tendrás mucho éxito".

"Esta aventura fantástica y única que es la vida, la tienes que vivir intensamente", sentenció.

Con información de SUN

MBV