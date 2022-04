Cámara de Diputados: Avalan prisión preventiva por tentativa de feminicidio

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para establecer que cuando una persona cometa el delito de feminicidio en grado de tentativa, será sujeto de prisión preventiva, y en caso de comprobarse será sentenciado a una pena de hasta 40 años de prisión.

Se avaló por mayoría de 453 votos a favor, así como 24 abstenciones por parte de legisladores de Movimiento Ciudadano y otras bancadas quienes consideraron que aplicar sentencias de hasta 40 años a la tentativa de feminicidio es "severo", en comparación con otros delitos.

Al avalar las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal y al Código Penal Federal, la diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, lamentó que en México se contabilicen 10 feminicidios al día.

"Estamos ante una grave crisis de seguridad. El dictamen blindará esta medida cautelar para los casos de tentativa de feminicidio para que ningún agresor quede impune, y cancela todos los beneficios de preliberación para todos aquellos homicidios calificados como feminicidios. No se puede tolerar que continúen incrementando los índices de feminicidios", puntualizó.

Por su parte, la perredista Elizabeth Pérez celebró la tipificación del feminicidio en grado de tentativa, y cuestionó que "en lugar de pedir a las víctimas considerarse afortunadas de no haber muerto y con ello revictimizarlas, se debe castigar a los agresores".

Le legisladora del sol azteca leyó el testimonio de una sobreviviente de feminicidio:

"Aún recuerdo el intenso dolor de esa primera puñalada que se clavó en mi estómago, la sangre recorriendo mi cuerpo y el frío piso en el que estaba tirada".

"Me dicen que tengo mucha suerte, no morí; y quizá tenga razón, pero no entienden el dolor que me causa ver las marcas que están en mi cuerpo, que me recuerdan todos los días lo que pasó, el miedo que tengo todas las noches de que Adrián regrese y termine lo que empezó", narró.

El dictamen establece que en los casos de feminicidio cometido en grado de tentativa punible, "la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado".

El código penal vigente contempla pena máxima por feminicidio de 60 años, es decir que quienes comentan tentativa alcanzarán penas de no menos de 30 años y hasta 40 años de cárcel.

También establece que "no gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, feminicidio consumado o en caso de tentativa punible, y trata de personas".

De igual manera se ordena que no se otorgará la libertad anticipada a quien esté sentenciado por el delito de feminicidio consumado o en caso de tentativa punible; y que no procederá la sustitución de pena por delitos en materia feminicidio consumado o en grado de tentativa punible.

Andrea Chávez, de Morena, sostuvo que en 2007, "en esa falsa guerra contra el narco", los feminicidios se triplicaron, "y desde ese entonces la tendencia no ha logrado ser revertida".

La diputada priista, Adriana Campos, recordó que el marco legal actual no certifica el grado de tentativa, "lo que representa un acto grave en contra de la mujer, por lo que es necesario garantizar que ningún agresor continúe en libertad", mientras que la panista, Karina Romero, celebró el respaldo "a un tema tan importante para las mujeres que luchan hoy para no morir mañana".

Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su análisis, discusión y votación.

