Cabeza de Vaca ofrece disculpa pública a joven por chat sexual

El senador Ismael García Cabeza de Vaca del Partido Acción Nacional (PAN) ofreció una disculpa pública por haber participado en un chat sexual el pasado martes en el pleno de la Cámara Alta, y se comprometió a que su encomienda como senador será un ejemplo de respeto y defensa de los derechos de las mujeres.

Al leer un mensaje a los medios, con el respaldo de su parlamentario, García Cabeza de Vaca extendió una disculpa para Fernanda Morena, cuya imagen "llegó a un chat de mi teléfono".

"Le ofrezco una sincera y sentida disculpa por los términos misóginos en los que me referí a su imagen. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero la he visto en los medios y le manifiesto todo mi respeto y admiración por su madurez e independencia".

"Espero Fernanda, tener la oportunidad de saludarte y poder decir todo eso en persona", dijo.

Aseguró que esta experiencia es una gran lección, por tanto en lo público y privado, sobre el respeto absoluto que debemos tener hacia las mujeres.

SC