El orden de registro en la plataforma no es el orden de vacunación, aseguró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de las múltiples quejas por las fallas de la página federal para registrar a los adultos mayores que serán vacunados contra el COVID-19.

"La logística del operativo irá llevando la vacuna a aquellas zonas donde sea epidemiológicamente más relevante"

“No sientan que se tienen que registrar antes para que les toque antes. El avance de la vacunación está programado técnicamente y es con igual prioridad en las 32 entidades federativas, con igual prioridad a todas las personas adultas mayores. La logística del operativo irá llevando la vacuna a aquellas zonas donde sea epidemiológicamente más relevante y todas y todos tendrán vacuna en tiempo en forma”, dijo.

Explicó que el problema de la página es de redireccionamiento por saturación. Prometió que “en un par de días ya se tendrá completamente sostenida la capacidad de registro en la plataforma”.

“El orden de registro no tiene relación alguna con el orden de vacunación. No tenga usted, persona adulta, familiar de una persona adulta mayor y, en su momento cuando sea el registro para otras edades, no tenga usted la sensación de que tiene que apartar su lugar o de que tiene que ponerse primero en la fila, no hay necesidad”.

"El orden de vacunación está priorizado de acuerdo a criterios científicos"

“Tendremos vacunas para todas las personas, el orden de vacunación está priorizado de acuerdo a criterios científicos y si usted llegó a registrarse y ya le antecedían miles de personas no le ganaron su lugar en la fila”, enfatizó.

“No le apostamos a que haya gente que se desilusione por la plataforma y no se vacune”, aclaró.

Añadió que “todas y todos van a ser vacunados y esto va a ocurrir en un tiempo históricamente rápido”.

“El operativo correcaminos va a tener un avance históricamente rápido. Estamos estimando que los tres millones de personas adultos mayores de las zonas rurales serán vacunadas en el curso de una semana. Planeamos tener 20 mil brigadas correcaminos solamente para la zona rural”.

La página para registrar a los mayores de 60 años para que reciban la vacuna es: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.

