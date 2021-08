El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que a nivel federal no se solicitará certificados de vacunación de COVID-19 para ingresar al país, restaurantes o centros comerciales, pero cada Estado tiene facultades en la materia y serán respetadas.

"En Europa hay manifestaciones muy fuertes porque están pidiendo una identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales, restaurantes y la gente se está oponiendo a eso. En el caso de México nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, pero si cuidar que no haya contagios".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Octava Zona Naval de Puerto Vallarta Jalisco, AMLO fue cuestionado sobre las medidas restrictivas que entidades como Jalisco han impuesto como el cierre de bares o reducción de aforos en comercios.

"El lineamiento general es que nos cuidemos nosotros mismos, ya tenemos bastante experiencia y ya sabemos que es lo que no nos conviene y cuidarnos; la sana distancia, el no acercarnos cuando tenemos un familiar que se contagió, todas esas medidas y actuar nosotros responsablemente, no imponer las cosas, prohibido prohibir".

López Obrador refirió que están creciendo los contagios, pero como ya se vacunó a casi todos los adultos mayores, ha disminuido mucho el número de fallecimientos.

Convocó a todos los ciudadanos que se les pasó vacunarse por alguna razón o porque había dudas por los efectos del biológico a que acudan a un centro de vacunación porque está demostrado que la vacuna funciona.

MF