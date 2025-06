CNTE acuerda que regresará a clases la próxima semana

La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó en la Asamblea Nacional Representativa que tuvo lugar la noche de ayer que el magisterio disidente regresará a sus escuelas el próximo lunes.

"La jornada de lucha nacional se recesa, pero el movimiento democrático de la CNTE está más vigente que nunca. Se emplazará al gobierno federal a que las demandas de derogación de la ley del ISSSTE de 2007 y derogación de la reforma educativa siguen latentes. Es por ello que, para el lunes, ya regresaremos a clases normales" , señala el acuerdo.

Este sábado se prevé que la CNTE, que durante 22 días ha realizado diversas movilizaciones en la Ciudad de México, realice una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino para ofrecer más detalles de su receso.

De acuerdo con profesores de esta ala magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mañana se levantará el plantón de la plancha del Zócalo que albergó a más de 16 mil docentes desde el pasado 15 de mayo.

En los 22 días de movilizaciones, los y las centistas ahorcaron la Ciudad de México. Realizaron bloqueos en la avenida Paseo de la Reforma, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, visitaron embajadas, vandalizaron la Secretaría de Gobernación y este jueves tomaron por asalto las oficinas del SNTE, donde despacha el senador morenista y secretario general de esa organización magisterial.

Al reinstalar la ANR este jueves, la secretaria general de la sección 22 de la Coordinadora, Yenni Pérez, enfatizó que “esta lucha no termina hasta que termina”, con estas palabras la secretaria general de la sección 22 de la CNTE reinstaló la Asamblea Nacional Representativa (ANR) que se realiza esta noche para definir las acciones a emprender por esta ala magisterial.

La docente oaxaqueña se refirió a los hechos violentos que se desataron en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuando docentes ingresaron al inmueble y prendieron fuego en algunas oficinas.

"La violencia no está de nuestro lado y quemar una fotografía del 'charro mayor', no es una ofrenda para nadie. Por supuesto que no podemos condenar de ninguna forma todas las formas de lucha que logren que nuestro pueblo logre sus demandas.

"No es citando a Benito Juárez como se nos puede poner que somos violentos y que entonces estamos escalando un conflicto que no ha tenido solución. La violencia estructural viene del otro lado, de un gobierno que se empeña en hacer más ricos a los ricos", mencionó.

Expresó que la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE ha estado a la altura del desafío, pese a la campaña sucia en su contra.

"Dijeron que si ya nos vendimos, que si nos compraron, que si 800 millones, etcétera. Pero demostramos que aquí seguimos firmes y dignos. Esta lucha no tiene receso, esta lucha no tiene una etapa final, apenas estamos empezando y hoy demostramos que hay más contingentes movilizados en este gran paro" , indicó.

