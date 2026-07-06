Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 6 de julio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

