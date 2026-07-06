Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 6 de julio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Zapopan