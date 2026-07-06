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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 6 de julio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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