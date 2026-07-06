Lunes, 06 de Julio 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 6 de julio determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Según se comunicó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Puerto Vallarta
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Clima en Ciudad de México
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