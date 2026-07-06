Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 6 de julio determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.Según se comunicó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala