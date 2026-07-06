Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 6 de julio determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Según se comunicó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

