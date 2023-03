En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la mujer que se conmemora este 8 de marzo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó que la participación de la mujer enriquece la democracia en México.

“Suponer que la mujer no deba participar, o no pueda participar o no participe, debilita la democracia y la participación política. (…) Es una reivindicación de que las mujeres podemos y que no hay nada que evite que una mujer esté en cualquier puesto de decisión o en cualquier profesión o en cualquier oficio”, explicó.

Asimismo, Claudia Sheinbaum, destacó que pese a que ha avanzado en el tema de la garantía de los derechos de las mujeres, dejó en claro que la lucha aún continúa.

“El país tiene que seguir trabajando para conseguir los derechos plenos, la igualdad sustantiva de las mujeres, pero, en efecto, hoy estamos en una condición mejor de la que estábamos antes”, comentó.

Por último, Sheinbaum reconoció el trabajo de las mujeres policías que conforman el grupo de Ateneas ya que están capacitadas y que cada vez son mejores, además que en la marcha estará el grupo de mujeres con chalecos naranjas de la Secretaría de Gobierno.

"Es lo que han visto de la actuación de la policía no hay nada especial, particularmente nuestras compañeras Ateneas, que les mandamos desde aquí un saludo (ya que) hoy tuvieron una reunión", concluyó.

IO