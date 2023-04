Las Becas Benito Juárez son estímulos para los estudiantes de México de educación básica, media superior y superior, de acuerdo al nivel académico el monto a recibir es distinto, pero en total es un apoyo que se da alrededor de los 10 meses del año, julio y agosto no se contemplan, y para este nuevo calendario se ha decidido asignar los pagos en tres etapas.

El primer pago ya ha caído y correspondió a los primeros bimestres del año, es decir, enero-febrero y marzo-abril, el mismo fue entregado en la segunda semana de febrero, con algunos atrasos particulares hasta el mes de marzo.

El segundo pago, que corresponde a los meses de junio-julio, será depositado entre la tercera y cuarta semana de junio, dado que los meses de julio y agosto no están contemplados, ya que es considerada temporada vacacional.

Finalmente, el último periodo está compuesto por los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre. El ingreso de este lapso está pronosticado a ser pagado en el mes de noviembre, también entre la segunda y la tercera semana del mes.

Como lo fue en la primera entrega del beneficio es posible que hayan algunas demoras, pero para que no te preocupes puedes consultar tu fecha de depósito por medio del siguiente enlace: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/

¿Cambio de tarjeta?

Si en la plataforma se te ha notificado que recibirás tu beca mediante depósito a cuenta en una tarjeta del Banco del Bienestar significa que deberás cambiar tu tarjeta por una del Banco del Bienestar para seguir recibiendo el beneficio.

En este momento se encuentran en el segundo periodo de entrega de tarjetas para el nivel medio superior, por lo que es importante que estés atento a las indicaciones, pues solo en algunos pocos casos se deberá acudir a una sucursal del Banco del Bienestar, mientras que el resto serán entregadas directamente a tu escuela. Este veredicto está disponible desde el 29 marzo, por lo que si no has revisado tu estatus te sugerimos que lo hagas con urgencia, en caso de que no haya salido nada, solo sé paciente y espera a los asistentes en tu escuela.

Si tienes dudas puedes ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=e-_vDGOuAxg

¿Cuánto recibiré este año?

Por si no lo sabías este año los programas que involucran las becas para el Bienestar Benito Juárez tuvieron un aumento del 7%, por lo tanto, los montos han quedado de la siguiente forma para cada nivel educativo.

Educación básica y media superior: recibirán un monto total de $8750.00, distribuidos en tres pagos, el primero de 1,750 pesos y los dos que restan de 3,500 pesos.

Educación superior: recibirá un monto total de $25,750.00, distribuidos en tres pagos, el primero de 5,150 pesos y los siguientes dos de 10,300 pesos.

Como una aclaración se dictaminó que sólo los estados de Coahuila y México habrá solo dos emisiones de pago, debido al proceso electoral que se efectuará en las entidades.

MF