Beca Rita Cetina: ¿Cuáles son los pasos para el registro en secundaria?

La Beca Rita Cetina , uno de los programas prioritarios del Gobierno de México para apoyar a estudiantes de educación básica, ha tenido un ajuste en su calendario de inscripción para el ciclo escolar 2025–2026.

De acuerdo con la nueva programación, el registro para alumnas y alumnos de secundaria dará inicio el próximo lunes 15 de septiembre de 2025 , exclusivamente para quienes estén inscritos en escuelas públicas durante el ciclo escolar vigente.

El requisito principal: contar con Llave MX

Para poder registrarse, es indispensable que la madre, padre o tutor del estudiante tenga activa su cuenta en la plataforma Llave MX , el sistema digital del gobierno diseñado para realizar trámites en línea.

¿Cómo obtener la Llave MX?

Quien funja como tutor deberá ingresar al sitio oficial de Llave MX y crear una cuenta proporcionando:

CURP

Código postal

Dirección completa

Medios de contacto (correo electrónico y número celular)

Contraseña segura

¿Cuáles son los documentos necesarios para el registro?

Del padre, madre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del estudiante o estudiantes a registrar:

CURP

Deben estar inscritos en secundaria pública dentro del ciclo escolar vigente

¿Cuáles son los pasos para completar el registro en la Beca Rita Cetina?

Iniciar sesión en Llave MX como tutor

Seleccionar la opción "Siguiente" para avanzar

Ingresar los datos de domicilio del tutor

Registrar a cada estudiante de la familia

Una vez completado el registro de todos los alumnos, dar clic en "Terminar"

Con esto, el proceso queda concluido de forma satisfactoria.

¿Cuánto dinero otorga la beca?

La beca se deposita cada dos meses y los montos son:

Mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública

700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito

