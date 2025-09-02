Beca Rita Cetina: ¿Cuáles son los pasos para el registro en secundaria?

La Beca Rita Cetina, uno de los programas prioritarios del Gobierno de México para apoyar a estudiantes de educación básica, ha tenido un ajuste en su calendario de inscripción para el ciclo escolar 2025–2026.De acuerdo con la nueva programación, el registro para alumnas y alumnos de secundaria dará inicio el próximo lunes 15 de septiembre de 2025, exclusivamente para quienes estén inscritos en escuelas públicas durante el ciclo escolar vigente.Para poder registrarse, es indispensable que la madre, padre o tutor del estudiante tenga activa su cuenta en la plataforma Llave MX, el sistema digital del gobierno diseñado para realizar trámites en línea.Quien funja como tutor deberá ingresar al sitio oficial de Llave MX y crear una cuenta proporcionando:Del padre, madre o tutor:Del estudiante o estudiantes a registrar:La beca se deposita cada dos meses y los montos son:EE