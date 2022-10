En un evento de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, la escritora y Primera Dama de México, Beatríz Gutiérrez-Müller aseguró que nunca se postularía como candidata a la presidencia, a lo que respondió precisa y puntualmente.

"Yo no sería ni senadora, ni diputada, ni presidente, ni diputada local ni alcaldesa nunca. Yo no me voy a postular nunca a ningún cargo", aclaró luego de que presentara junto a Paco Ignacio Taibo II la charla "El Placer de Leer".

La también esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la ocasión para recalcar: "No es lo mío. Yo creo en la política, quiero tener una postura política, argumentarla, pero no pretendo [asumir ningún cargo]. Ya lo había dicho".

La expectativa sobre la capitalina llegan luego de que el día de ayer en la "mañanera" el Jefe del Ejecutivo destapara los nombres de los posibles candidatos a la presidencia por parte de la oposición.

De la misma manera, la escritora negó los rumores que la colocan como ‘el as bajo la manga’ del movimiento de la Cuarta Transformación para futuras contiendas.

“Es que la amnesia llevó a que muchos olvidaran que en 2018, yo les dije que iba a acompañar a una persona que anda por ahí en su trabajo, y que yo continuaría desde donde pudiera ayudando, y que no me iba a proponer para una cosa de esas actividades (políticas)”, rememoró.

Cabe mencionar que a penas en días pasados el Presidente López Obrador aseguró que Beatriz Gutiérrez no aspiraba a ocupar algún cargo tras la conclusión de su sexenio.

"Me voy a Palenque y ella va a seguir como maestra e investigadora, eso me ha dicho y en su momento creo que lo va a expresar. No quiero hablar más porque es una mujer con criterio y me vaya a decir que para que estoy de vocero, de zalamero”, señaló el Mandatario.

