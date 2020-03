Bajarán sueldos de altos funcionarios por contingencia: Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que como parte de su plan de recuperación económica para enfrentar la contingencia del coronavirus se incluye bajar su salario y el de los altos funcionarios.

"Vamos a hacer es un esfuerzo los altos funcionarios, se van a reducir en términos reales, se congelan, no hay aumento".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional de Ciudad de México, el titular del Ejecutivo señaló que el domingo dará a conocer el plan de reactivación económica y que esta medida solo aplica para los altos funcionarios públicos y se hará de manera proporcional.

"Va a ganar menos el Presidente y así hacia abajo", dijo.

El Mandatario explicó que para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, que ganan menos de 30 o 20 mil pesos, no aplica, "es apretarnos el cinturón nosotros".

En ese contexto, el Presidente pidió a los partidos políticos que de manera voluntaria entreguen el 50% de las prerrogativas que reciben o lo que ellos decidan para enfrentar la contingencia.

"No le podemos sacar dinero al pueblo, al contrario, no les gusta a los conservadores, pero esto no debe ofender a nadie. Hay gobiernos que da y gobiernos que quitan, nuestro gobierno da, la justicia es darle más al que tiene menos".

IM