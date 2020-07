Aún falta la mitad de la pandemia: López-Gatell

“Tenemos que actuar”, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al destacar que la epidemia sigue activa en México y que aún hay entidades que están por llegar al pico máximo de contagios por coronavirus.

“Claro que hay escenas dramáticas, pero lo que necesitamos es que se resuelva, como se fue resolviendo en las entidades que ya pasaron por el pico, que resolvieron a tiempo y no saturaron hospitales, nos falta todavía la mitad de la epidemia, tenemos que actuar”.

Además, ayer no presentó semáforo epidemiológico, luego de detectar rezagos en la información de diversas entidades federativas, la cual era necesaria para evaluar los indicadores y designar un nivel de riesgo.

“Esperábamos ver semáforo, decidimos no presentarlo porque identificamos que hay información no consistente en todos los estados, hay algunos en que la información que tenemos a la mano no es consistente, pensamos que había desfase, pero no. Entonces vamos a evaluar y a replaticar con las entidades federativas porque no podemos presentar un semáforo nacional cuando hay huecos”.