Asesinan a ex suegro de hijo de Julio César Chávez en Sinaloa

Ismael "N", de 72 años de edad, quien fue privado de la vida de un disparo, presuntamente al resistirse a ser asaltado, minutos después de salir de una institución bancaria de esta ciudad fue identificado como ex suegro de uno de los hijos del ex campeón mundial de Box, Julio César Chávez.

El pugilista profesional, Omar Chávez Carrazco, en una de sus cuentas de redes sociales lamentó su muerte y exigió el esclarecimiento del hecho que tuvo lugar el viernes pasado, en la colonia Pradera Dorada, cerca de su hogar.

De acuerdo a los mensajes que emitió en su cuenta de twitter definió a la víctima como una persona de trabajo, el cual trabajo duro en el campo para poder vivir, por lo que se presume que este defendió su patrimonio, lo que le costó la vida.

Según el reporte de la Policía Municipal de Culiacán la tarde del viernes pasado, por una de las calles del fraccionamiento Pradera Dorada, una persona identificada como Ismael "N", de 72 años de edad, fue privada de la vida al descender de una camioneta color blanco.

Los datos que se tienen, es que esta persona, minutos antes, abandonó una sucursal bancaria, ubicada en el cruce de las avenidas Lola Beltrán y Norma Corona, lo que hace presumir que fue seguido por delincuentes, los cuales lo asaltaron.

Omar Chávez Carrazco pidió a las autoridades judiciales que este caso de su ex suegro no quede impune, como sucedió con el asesinato de su tío Rafael Chávez González "El Borrego", ex boxeador profesional, quien sufrió también un asalto.

De acuerdo a los antecedentes de este caso, el Borrego fue privado de la vida de varios disparos, en el mes de junio del 2017, al retornar a su hogar, luego de haber acudido a retirar el dinero de uno de sus negocios.

Los datos del hecho, establecen que este fue asesinado en su domicilio, frente a sus familiares, al forcejear con uno de los hombres que penetró a su hogar para despojarlo del dinero y sus pertenencias.

En su juventud, Rafael Chávez González "El Borrego" dividió su tiempo, en su actividad de agente de tránsito en la capital del estado y en sus entrenamientos en el gimnasio como boxeador, primero amateur y luego como profesional.

Junto con su hermano mayor Rodolfo, escalaron al boxeo profesional, sin llegar a trascender, como lo hizo su hermano, menor Julio César Chávez, convertido en una leyenda de los cuadriláteros del mundo.

