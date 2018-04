Arrancará "El Bronco" campaña en Monterrey

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", aspirante independiente a la Presidencia de la República, anunció que arrancará su campaña en Monterrey, Nuevo León, la mañana de este sábado, 14 de abril, así lo confirmó a El Universal su equipo de trabajo.

En conferencia, "El Bronco" adelantó que no convocará a ningún político. "Le he cerrado la puerta a todos ellos, ellos ya están allá, del otro lado, no quiero ni enojados ni resentidos de otra parte, sólo gente auténtica que quiera que el país cambie", sostuvo.

Agregó que como actores principales estarán presentes los jóvenes que le ayudaron a recabar los apoyos ciudadanos como independiente. Ellos "se convertirán ahorita en promotores de esta campaña", dijo.

