"Árbol de sartenes" en Torreón causa polémica en redes

El ayuntamiento de Torreón "celebró" a las mujeres en su día con la creación de "árboles de sartenes", lo que ha generado polémica a indignación en redes sociales y entre colectivos de mujeres.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, inauguró "la Plaza de la Mujer" frente a las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), donde se colocaron dos árboles de metal de cuyas ramas al final cuelgan ollas y cacerolas pintadas.

"Como si no hubiera cosas más urgentes, el alcalde Jorge Zermeño inauguró una plaza de la mujer innecesaria y que reafirma los roles de género"

Las piezas de cocina fueron donadas por usuarias del IMM y posteriormente fueron intervenidas artísticamente por alumnas del Centro de Artes Visuales. Dentro de las ollas y sartenes, aparecen testimonios y experiencias de violencia de diversas mujeres.

"Como si no hubiera cosas más urgentes, el alcalde Jorge Zermeño inauguró una plaza de la mujer innecesaria y que reafirma los roles de género", criticó en Facebook el colectivo Activistas Feministas de la Laguna.

Adriana Romo, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, calificó de "absurdo y surrealista" la obra que se montó por parte del municipio. Dijo que independientemente de la cuestión artística y estética, los objetos como ollas y cacerolas simbolizan una posición y estereotipo contra los que las mujeres y el movimiento feminista han tratado de erradicar.

Asimismo, dijo que ese "monumento" fue realizado con dinero público y como ciudadanas, tienen derecho a inconformarse que ese recurso público se gaste en algo que además de ofender a muchas personas, no representa ninguna utilidad ni impacto real en la vida de las mujeres.

"Como si no hubiera necesidades urgentes y apremiantes para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, realizan algo absurdo, algo ridículo, con todo y que digan que no se entendió la obra. Es decepcionante y lamentable que en pleno siglo XXI se planten esos adefesios", comentó Adriana Romo.

"Es una administración a la que la situación de las mujeres no le importa y ha sido insensible y omisa"

La integrante de la Red consideró que ya no es de extrañarse que la administración municipal realice este tipo de ofensas. "Es una administración a la que la situación de las mujeres no le importa y ha sido insensible y omisa", calificó.

Además, Romo señaló que las acciones del IMM son elementales y básicas, pero no llevan a cabo impactos o cambios sustantivos en la calidad de vida de las mujeres en Torreón. "No hay capacitaciones o una sensibilización en los funcionarios. No existe", lamentó.

Testimonios

Al margen de la polémica por la obra que conmemora el Día Internacional de la Mujer, en el árbol se cuentan distintos testimonios: "Cuando fui víctima de violación me sentí muy asustada porque yo no sabía lo que iba a pasar. Cuando le dije a mi mamá que fui víctima de abuso sexual, mi mamá lloró por lo que me hicieron, yo en mi escuela lo dije y todos mis compañeros escucharon y la maestra me preguntó que cómo me pasó y yo le conté cómo fue..."

Otra experiencia: "Tengo 10 años, a los cuatro años sufrí violencia por mi padrastro física y sexual. En ese momento me sentía sucia, sólo pensaba en ese momento irme con mi papá, pensaba en morirme para ser un ángel y no sufrir más. Y mi mamá nunca me hacía caso; se lo conté a mis tías y me salvaron".

