Hace casi una semana que el país registró una serie de apagones. Por lo que las críticas al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no se hicieron esperar, a lo que él respondió que todo se estaba restablecimiento, pero hoy volvió a pronunciarse al respecto.

Ante los apagones registrados la semana pasada en distintos estados del país y la petición de abrir el sector energético a las empresas privadas, López Obrador reiteró que se trata de una "situación especial" porque "ha habido mucho calor" y "más consumo" .

“Estamos organizados para que no se afecte todo el sistema. Afortunadamente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controla todo el sistema de distribución, eso no se privatizó y eso no ayuda mucho a que, si falta energía eléctrica en un estado, pueda transmitirse de otro estado, de otra planta, ya sea de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica, eso nos ayuda”.

"Entonces estamos trabajando en eso, y el viernes, el sábado y el domingo ya no tuvimos problema" , dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 13 de mayo en Palacio Nacional.

Admitió que en la Ciudad de México se registraron algunos apagones el sábado pasado, pero se debieron al viento porque "se cayeron unos transformadores".

"Estamos pendientes", dijo ante el calor que se pronostica para los siguientes días.

Mencionó que "lo cierto" es que "más de la mitad de la generación de energía eléctrica estaba a cargo de particulares" cuando llegó al gobierno en 2018.

López Obrador señaló que las empresas privadas generaban el 62% de la energía eléctrica : "Entonces el plan que tenían los conservadores privatizadores era acabar con la Comisión Federal de Electricidad, destruirla".

Aseguró que si él no hubiera llegado al gobierno, hubieran destruido a la CFE . Acusó a los jueces de cancelar la Ley Eléctrica y "con mucho esfuerzo se ha logrado una generación del 50 por ciento".

"Vamos a llegar al 60% en algunos meses más porque compramos 11 plantas de Iberdrola, precisamente para que la Comisión tenga más presencia en la generación de la energía y que no aumenten los precios de la energía eléctrica", dijo.

OA