Esta noche de martes se registran cortes de energía eléctrica en algunos municipios de Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Yucatán y Quintana Roo.

En Tamaulipas se registra apagón de energía eléctrica en varias colonias de Ciudad Victoria. Una versión indica que retornará a las 23:00 horas.

En cuatro municipios de Sinaloa esta noche se sufrieron apagones sorpresivos en varios sectores urbanos. En Mazatlán, desde las 18:15 de la tarde, las colonias Benito Juárez, Esperanza, Santa Elena, Villas del Rey y Venustiano Carranza quedaron sin el suministro del fluido eléctrico.

Una hora y media después, en la capital del estado, en el sector Barrancos, en la parte sur-poniente, en el fraccionamiento Country del Río y una parte del primer cuadro se quedaron sin energía eléctrica.

Los reportes emitidos en redes sociales dan a conocer que en el municipio de Escuinapa, en Teacapan y algunas colonias periferias, desde hace media hora, se quedaron sin luz sin conocer las razones. En el municipio vecino de El Rosario se informó que en diversas colonias la suspensión del suministro de energía eléctrica lleva más de media hora.

Poco después de las 19:00 horas de este martes, varias colonias del nor-poniente de Mérida, así como algunos municipios costeros y del oriente de Yucatán, reportaron fallas en el suministro eléctrico.

De acuerdo a reportes en redes sociales, al menos en los municipios de Progreso, Telchac Puerto, Temax, así como en las colonias, Sodzil Norte, Juan Pablo II, Polígono 108 e Itzimná han ocurrido cortes eléctricos.

A través de las redes sociales, decenas de usuarios comenzaron a informar que desde las 17:12 horas de este martes comenzaron los apagones intermitentes en algunas partes de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.

Algunos de los lugares que han reportado apagones intermitentes desde dos minutos hasta media hora fueron en las colonias Conde Santiago de la Laguna, Barro Sierra, Campestre, Rincón Colonial,

El Dorado, Cañada de La Bufa Residencial Bernárdez, así como las avenidas Pedro Coronel, García Salinas, así como algunos semáforos de esas mismas zonas.

Si bien Quintana Roo no figuraba en el listado de la Cenace, varias zonas de Cancún se quedaron la tarde de hoy sin luz.

Los cortes de energía se resintieron en las Supermanzanas 50, 52, 55, 56, 57, 96, 209, 210, 310, 325 y 507 de esta ciudad. También en fraccionamientos como La Joya, Villas del Mar 3, Tierra Maya, El Petén, Villas del Arte, Cumbres y Santa Fe, así como a lo largo de la avenida Guayacán.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que los cortes de luz seguirían este martes en 12 estados del país, con el fin de lograr un balance entre la oferta y la demanda.

A través de redes sociales, la dependencia alertó a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y de manera aleatoria.

Ante la falta de gas natural y las dificultades para atender la demanda de electricidad hay plantas que siguen sin funcionar, el Cenace pidió apagar las luces que no se utilicen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

