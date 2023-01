El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció ayer que, tras las negociaciones con Estados Unidos en la Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada esta semana, más de un millón de mexicanos residentes ahí recibirán este año la ciudadanía estadounidense.

“(De la Cumbre) destacaría cosas muy significativas, (...), que un millón 250 mil mexicanos que viven en Estados Unidos podrán acceder a la ciudadanía norteamericana en 2023. Lo vamos a hacer junto al Gobierno de Estados Unidos, es una buena noticia para nuestra comunidad”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación.

El anuncio se relaciona con uno de los puntos que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el mensaje a medios posterior a la reunión trilateral del martes entre los dos mandatarios y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

López Obrador solicitó a Biden que insista ante el Congreso estadounidense para aprobar una reforma migratoria que regularice a los casi 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, de los que casi la mitad son de origen mexicano.

Esta es una de las principales peticiones que ha hecho el mexicano en lo que va de la administración de Biden.

“Le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista (en la reforma migratoria), y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo, y por eso lo planteo, además le tengo plena confianza al presidente Biden”, declaró tras la reunión celebrada en el Palacio Nacional.

Ebrard ratificó ayer que la Cumbre fue un “éxito” y una “gran oportunidad económica” para México, además de destacar las conversaciones que mantuvieron las delegaciones de los tres países en materia de control de tráfico de armas hacia México, inversiones o energías limpias.

“El acuerdo de energías limpias, en la producción de estas en las mismas proporciones, México va a contaminar menos, su perfil va a ser mejor que el de Estados Unidos y Canadá”, vaticinó.

EFE

Telón de fondo

Escozor migratorio

Líderes de la oposición acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de “doblarse” ante las peticiones migratorias de Estados Unidos, como recibir a más deportados, en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

El Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que López Obrador “fue sometido y formalmente convirtió a México en el patio trasero de los Estados Unidos” al aceptar “formalmente ser el receptor de América Latina de migrantes rechazados por el Gobierno estadounidense”.

“¿Dónde quedó algún mínimo acuerdo migratorio para nuestros paisanos que decidieron o deciden ir a los Estados Unidos de América? Al contrario, cedió el Presidente como nunca había ocurrido, que nosotros vamos a ser el país que reciba a todos los migrantes que Estados Unidos no acepte de América Latina”, expresó Marko Cortés, presidente del PAN, en un posicionamiento.

Las críticas surgen después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, agradeció el martes pasado a López Obrador por recibir a los migrantes “que no sigan los caminos legales” establecidos por su país.

Esto en referencia a la nueva política migratoria de Estados Unidos, que hace más de una semana anunció la acogida mensual de 30 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero la deportación inmediata a México del resto que llegue ilegalmente por la frontera.

En este contexto, los senadores de oposición criticaron la falta de “acuerdos concretos” para resolver la crisis humanitaria derivada del flujo migratorio récord, como refleja la detención de 2.76 millones de indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

“Decenas de miles de personas migrantes acampan, y serán miles más, en las fronteras mexicanas. El Presidente mexicano perdió la oportunidad de proponer y lograr un acuerdo que se haga cargo de la mayor crisis migratoria del mundo”, señaló Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, en Twitter.

Mientras que Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que López Obrador exhibió “la ausencia de una agenda clara para atender los grandes problemas en común”.

“Lo que las y los mexicanas esperábamos eran acuerdos concretos para atender el tráfico de armas, la flagrante violación de derechos humanos en movimientos migratorios, la crisis climática, entre otros”, expresó el senador opositor en sus redes.

México acogió esta semana la Cumbre de Líderes de América del Norte, conocida como la de “Los Tres Amigos” con Biden y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con la migración, el tráfico de fentanilo, la integración comercial y la producción de semiconductores como los temas principales limitadas”, expresó Cynthia Barrera Diaz.

Hay progreso entre Canadá y México

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó los progresivos avances que junto con los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden llevan en temas importantes para las personas de América del Norte, luego de que concluyera su visita a la Ciudad de México donde participó en la décima Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS).

A través de un video mensaje, el primer ministro señaló que se mantiene enfocado en obtener resultados para los canadienses en materia económica.

“La asociación de Canadá con los Estados Unidos y México promueve las prioridades canadienses, incluida la construcción de una economía limpia, el refuerzo de cadenas de suministro resilientes y la construcción de nuestras economías para que funcionen para todos. Le estamos mostrando al mundo que nuestras democracias trabajarán juntas para abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo”, dijo el primer ministro.

Durante la Cumbre, los líderes firmaron la Declaración de América del Norte, una declaración conjunta de líderes enfocada en construir una economía para beneficiar a las personas y expandir la cooperación trilateral en cada uno de los seis pilares de NALS: Diversidad, Equidad e Inclusión; Cambio Climático y Medio Ambiente; Competitividad; Salud; Migración y Desarrollo y Seguridad Regional.

De acuerdo con un comunicado publicado por el gobierno canadiense, Trudeau se reunió con el Presidente de la República Mexicana y los dos líderes reiteraron su compromiso mutuo de fortalecer profundos lazos económicos así como establecer una amistad duradera.

Asimismo, ante desafíos globales como la guerra de Rusia y Ucrania, como la pandemia, el primer ministro Trudeau y el Presidente López Obrador reafirmaron la importancia de una relación bilateral fuerte entre Canadá y México con un nuevo Plan de Acción Canadá-México, el cual tiene como objetivo aumentar las iniciativas bilaterales en una variedad de áreas, incluido un mayor fortalecimiento y desarrollo de los lazos comerciales y de inversión y el avance de la igualdad de género y el intercambio de experiencias de reconciliación indígena.

Critican “monólogo” de López Obrador

Joe Biden, mandatario de Estados Unidos; Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México; y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ofrecieron el martes una sesión de preguntas y respuestas con la prensa, en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte en Palacio Nacional.

En el Patio Central, reporteros hicieron cuestionamientos a “los tres amigos”, pero en su respuesta, el Presidente López Obrador tardó 24 minutos ante el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá.

“Ya me pasé del tiempo y hay mucho frío”, expresó López Obrador tras ser cuestionado sobre migración y acciones contra el fentanilo.

Por ello, periodistas de EU y Canadá no dejaron pasar la oportunidad de criticar el “monólogo” de AMLO.

Jennifer Jacobs, periodista que cubre la Casa Blanca, señaló que el Presidente de México pasó 24 minutos respondiendo a una pregunta de un reportero.

“Algunos aplausos cuando terminó. Biden sonrió e inmediatamente terminó el evento”, comentó la reportera para Bloomberg.

El internacionalista y reportero para diversos medios, Ariel Moutsatsos, también señaló la respuesta de López Obrador que duró 24 minutos.

“Luego de una respuesta de AMLO que duró 24 minutos, este dio por terminada la sesión y no permitió que Biden o Trudeau dieran sus respuestas. Ante ello Biden dijo ‘que quede registro que no sé qué preguntas no contesté, estoy preparado para hacerlo después’”, escribió Moutsatsos. “Uff”, remató.

Brian Platt, reportero del gobierno canadiense, también señaló la larga respuesta del Presidente mexicano.

Señaló que sus colegas registraron que la respuesta de López Obrador duró 27 minutos con 38 segundos.

“El monólogo de 28 minutos de AMLO tuvo a Biden y Trudeau mirando a los pies”, fue la cabeza de una nota de Bloomberg.

“Ahora imagine una conferencia diaria de lunes a viernes con una duración promedio de al menos dos horas que arroja noticias limitadas”, expresó Cynthia Barrera Diaz.

El Universal

CT