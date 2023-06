El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya es controlado en su totalidad por la Secretaría de Marina (Semar). Esto porque no quiere que quede en manos del narcotráfico, como en la época de Genaro García Luna.

“Ha hecho muy buen trabajo: no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas, estamos evitando que no se llegue al extremo de que el aeropuerto lo controlaba el narco”.

Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se encarga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), también lo hará con los de Tulum, Campeche, Puebla y Nuevo Laredo.

