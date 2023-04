El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha polarizado a la sociedad con los mensajes que emite en contra de sus opositores.

De acuerdo con especialistas en materia política, esto se debe en gran medida a las expresiones del Jefe del Poder Ejecutivo durante su rueda de prensa matutina, que suele ser usada para enfatizar los discursos de odio hacia la oposición.

Para Luis Estrada, analista y CEO del taller Política Spin, la mañanera abona a este problema, pues con sus discursos, el Mandatario atiza las divisiones entre “la mafia del poder”, la clase media y las personas a las que van dirigidos los apoyos de su Gobierno.

Estrada afirmó que si bien el objetivo de las mañaneras es que sean un ejercicio de rendición de cuentas para que la sociedad inicie su día informada sobre las acciones del Gobierno federal, esto no se ha cumplido.

Resaltó que tras los análisis que lleva a cabo su equipo, se concluyó que López Obrador emite una afirmación falsa o engañosa por minuto en sus conferencias.

A esto se agrega el análisis de la organización Artículo 19, que el mes pasado dio a conocer que apenas el 6% de lo que dice el Presidente en sus mañaneras es verdadero.

Por otra parte, Alberto Barrera Tyszka, columnista de The New York Times, explicó en su texto “La realidad no cabe en la palabra ‘fifí’” que con la polarización “las ideas y los puntos de vista pierden importancia a medida que la emoción va escalando niveles. Se ridiculiza cualquier controversia con dos sílabas burlonas; se rechaza cualquier propuesta aun antes de escucharla”.

Ayer, el Presidente aseguró a través de un video en redes sociales que sus opositores quieren prohibir las mañaneras.

“Son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder”, comentó desde su quinta de Palenque, en Chiapas.

Estrada acentuó que las mañaneras son un acto para promocionar la imagen del Jefe del Ejecutivo y para dar a conocer sólo sus discursos a modo, de manera que esto abona a la polarización que se vive actualmente en la sociedad mexicana.

“La estrategia del Presidente, al igual que la de otros presidentes populistas en América Latina y en otros países como Estados Unidos, Hungría o Turquía, es que, argumentando que hay contacto con el pueblo o comunicación directa, lo que hacen es propaganda, porque no hay evidencia en trabajo, no hay nada. Y esa propaganda está basada en figuras históricas y en un conflicto de élites”, explicó el doctor en Ciencia Política.

Artículo 19 advirtió sobre esta situación, pues dijo, dada la importancia del cargo público que ostenta Andrés Manuel, “el hecho de que se vierta información falsa en un ejercicio como lo son las mañaneras, genera un profundo efecto negativo en la dimensión colectiva”, advierten.

Piden una sociedad informada y exigencia de rendición de cuentas

Debido a que, según los analistas y especialistas políticos, la polarización del Presidente Andrés Manuel López Obrador es un ejercicio deliberado que pretende dividir para ganar adeptos, es necesario que la sociedad se percate de ello y comience, más allá de enfocarse en desmentir o atacar, a informarse mejor y exigir verdaderas acciones de cambio.

Para el analista y CEO de Política Spin, Luis Estrada, una de las claves para evitar ser parte de esta confrontación social es informarse sobre los dichos y aseveraciones del Presidente antes de comprar por de facto sus ideas, sobre todo de cara a las próximas elecciones de 2024, donde el voto informado será decisivo.

“Lo importante es no caer en los extremos, como pasó en Brasil que pasaron de Lula a Bolsonaro. Una vez que se polariza tanto se distorsiona la política y ojalá que esto no nos pase”, finalizó Estrada Straffon.

“Cuando la sociedad empiece a pensar y a exigir que resuelvan lo que tienen que resolver y no pelearse entre ellos, ese día van a cambiar las cosas. Es decir, la idea no es subirnos a sus pleitos, sino que ellos se suban a nuestras agendas. Esto es lo importante, el día que en la sociedad entendamos esto creo que vamos a dar un paso enorme hacia una forma de gobernar distinta, no solo del Presidente, sino de la clase política que lo único que sabe hacer es pelearse. El día que nosotros entendamos eso vamos a experimentar una nueva forma de hacer política”, dijo por su parte el investigador del ITESO, Jorge Rocha.

Además, afirmó, es necesario que “las élites” a las que ataca el Presidente también comiencen a generar un diálogo con la sociedad, pues históricamente han estado distantes de ellas como parte de las desigualdades, es decir, más que responder a cada ataque del Presidente, deberían comenzar a escuchar a la clase media y media baja y viceversa, para que en conjunto se generen exigencias para que se dé respuesta a las necesidades actuales, como los conflictos económicos, inflacionarios o de seguridad pública.

Polarización, similar a la vivida en la Guerra de Reforma: Niño de Rivera

Para el abogado y profesor de la Universidad de Monterrey, ex diputado federal por el PAN, la polarización que se vive actualmente en México a raíz de los discursos del Presidente Andrés Manuel López Obrador es similar a la vivida durante la Guerra de Reforma, iniciada en México en diciembre de 1858.

Durante tres años, recordó en un video compartido a través de sus redes sociales, se tuvo una guerra civil en la cual los dos grandes grupos de México, Liberales y Conservadores, luchaban por defender sus ideales.

Por un lado, los conservadores pretendían mantener el modelo heredado de la época colonial, mientras que los liberales, representados por el Gobierno de Benito Juárez, buscaban el capitalismo democrático.

De acuerdo con Niño de Rivera, la polarización actual se compara con la de aquella época, cuando se dividían familias por tal discusión.

“Eran tal cual los conservadores contra los liberales, y esos conceptos que se usaban hace más de 150 años en esa guerra civil son los que usa el Presidente. Imaginemos lo peligroso, lo grave y lo irresponsable que son los que usa. Los conservadores, señala y apunta, son los enemigos de México, pero todos somos mexicanos de entrada”, expresó el político panista.

Señaló, ante las discusiones que se tienen socialmente, por ejemplo, entre partidos, la postura de Andrés Manuel debería ser de conciliación y unidad y de hablarle a todos los mexicanos.

Además, indicó, la sociedad no debe normalizar los “discursos incendiarios que atizan todas las mañanas, pues esto podría ocasionar heridas muy duras que van a tardar mucho en sanar”.

“Es el Presidente de México, que los partidos políticos se peleen, pero no puede decir ‘vamos a acabar con ellos’ como debería decirle así a los criminales, que les dice todo lo contrario”, dijo.

Por su parte, el investigador del ITESO, Jorge Rocha, consideró que la polarización actual no puede ni debe compararse a la de aquella época, pues si bien el contexto social actual es más complejo que no se puede ejemplificar solo en un debate de “liberales contra conservadores”, pues la polarización se ha internalizado ante las desigualdades que datan desde hace al menos tres décadas.

“Hoy por hoy nos toca vivir a través de procesos de desigualdad muy profundos de poder, procesos de empobrecimiento que no se han resuelto, que se han profundizado, y también con procesos de violencia social cada vez peor. Si seguimos comparando contextos distintos con los actuales y con ello tratar de explicarnos qué es lo que pasa en el país, significa que no estamos entendiendo nada”, explicó el especialista.

Regresa la mañanera pese a críticas de “conservadores intolerantes”

Ayer, después del mediodía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en su cuenta oficial de Twitter un videomensaje mediante el cual recordó que a partir de este lunes las mañaneras regresan, luego de haberse suspendido el Jueves y Viernes Santo para tomarse los días libres por primera vez en su Gobierno, fuera de los viajes oficiales del Mandatario.

“Seguirán las mañaneras porque todos tenemos derecho a estar informados y también a disentir”, tituló la publicación en la cual aseguró: el ejercicio seguirá pese a que “los conservadores quieren prohibirlo”.

“Imagínense, los conservadores son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos. Pero bueno, no van a poder, nos vemos mañana en la mañanera”, dijo el Presidente en el video grabado desde Palenque, Chiapas, donde pasó el fin de semana.

Fue el 30 de marzo pasado cuando el INE ordenó a la Presidencia de la República retirar declaraciones que infringen el principio de equidad de los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México, luego de una denuncia presentada por la senadora Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional (PAN), quien dijo que el mandatario había externado mensajes parciales ante el carácter de funcionario público que ostenta.

“Ahora, hay un Plan C (sobre la Reforma Electoral), que no estén pensando que ya terminó todo. (…) que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, dijo el mandatario federal el 27 de marzo. El fragmento ya fue retirado de la transmisión de ese día.

Lo anterior formó parte de un debate iniciado en redes sociales propiciado por la idea de eliminar las mañaneras debido a la polarización que se desata desde la tribuna presidencial, lo cual suele resultar dañino para la sociedad y el rumbo del país, de acuerdo con especialistas y analistas políticos.



Estudio

Pocos seguidores ven la mañanera

El analista político Luis Estrada ha informado que menos del 1% de los seguidores de la cuenta de Facebook del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ven las mañaneras diarias.

Según su casa de encuestas y análisis, SPIN-Taller de Comunicación Política, la tendencia de visualizaciones ha disminuido constantemente. Estrada acusó a AMLO de no tener pruebas para respaldar sus afirmaciones de tener millones de espectadores. Aunque la mañanera se transmite por múltiples plataformas digitales, Estrada sostiene que el seguimiento es menor de lo que se ha informado oficialmente. La transmisión en vivo de la mañanera a menudo genera una amplia cobertura en los medios de comunicación y las redes sociales en México.



