Pese al rechazo de diputados del PRI, PAN, PRD y MC, los integrantes de Morena, PT y PVEM aprobaron por mayoría el dictamen de reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y otros ajustes.

Los miembros de estas últimas tres fuerzas políticas adelantaron que el INE “sí se toca” (en respuesta a las consignas que manifestantes lanzaron en la marcha del 13 de noviembre en más de un treintena de ciudades para defender al organismo) y afirmaron que además buscarán reformarlo y transformarlo.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población se avaló por 62 votos a favor y 48 en contra. Se prevé que hoy suba al pleno y sea rechazado por el bloque opositor.

“En la marcha del 27 (de noviembre) el pueblo dejó claro que quiere esta reforma”, dijo la diputada Yolis Jiménez Ramírez, de Morena, mientras que Ismael Brito, del mismo partido, destacó que “de lo que se trata aquí es de ahorrar recursos, que sirvan para los programas sociales, para apoyar a los más débiles”.

El pasado 14 de noviembre, el dirigente del PRI a nivel nacional, Alejandro Moreno, aseguró que el tricolor está firme en rechazar la iniciativa de reforma electoral. Anteriormente, había apoyado a Morena para extender la presencia del Ejército en labores de seguridad pública.

López Obrador celebra "saldo blanco" en la marcha

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en la marcha del domingo —por los cuatro años de su llegada a la Presidencia— hubo saldo blanco y según él, no se rompió un solo vidrio.

“Lo otro que es importante, no se quebró un vidrio, los negocios estaban abiertos, los trabajadores de los negocios participando, aplaudiendo, en algunos casos prestando los baños, como se dice en la policía: saldo blanco y vamos a continuar a aplicarnos más, porque nobleza obliga”. En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que estaba muy contento, feliz y muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, generosidad y solidaridad de nuestro pueblo.

“Es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo la gente responde. No es cierto de que el pueblo sea malagradecido, el pueblo es muy fraterno, muy solidario es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo”. Señaló que en México se vive un proceso de transformación y hay paz.

“Ayer (el domingo) una de las cosas que más celebró la gente fue cuando dije vamos ganando la batalla al racismo, clasismo, discriminación, ahí fue lo que más gustó, eso no tiene que ver con lo material no con programas de bienestar”.

Su manifestación ocurrió dos semanas después de una protesta organizada por asociaciones civiles en más de 20 ciudades para oponerse a la polémica reforma electoral, quien busca reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE). “La gente muy contenta. Muy consciente, muy politizada, de la importancia y del momento histórico que estamos viviendo. Y muy respetuosa, ni siquiera consignas en contra de nuestros adversarios, nada. No escuché nada del INE, nada”.

Escribirá un libro

López Obrador dijo que antes de retirarse publicará un último libro, en el que buscará definir su concepto de “humanismo mexicano”.

Durante su charla con los medios ayer por la mañana, reiteró que una vez que termine su mandato no participará en ninguna actividad política ni social. “Casi hasta me gustaría ponerle ‘El fin de la vida pública política’”, expuso.

El presidente dijo que volvería a publicar un libro tres o cuatro años después sobre el pensamiento conservador en México, lo cual requiere de mucha investigación.

“Yo me retiro al terminar mi encomienda, a finales de septiembre del 24. Me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política, ni siquiera social”, subrayó. Además, contó que durante su cumpleaños uno de sus hijos le preguntó si no iba a asistir a su boda.

“Le digo: no. Ya se casan, vienen acá unos dos días y les voy a celebrar”, respondió. Otro de sus hijos, José Ramón, le preguntó si no iba a ver a su nieto Salomón jugar béisbol. “Que venga a batear aquí”, dijo el mandatario.

El Universal y EFE

Asistieron a la fuerza: Acción Nacional

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Julen Rementería del Puerto, denunció que la marcha convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo, estuvo llena de derroche y amenazas laborales.

“Con el pretexto de su cuarto informe de gobierno se hizo un uso faccioso de todo el aparato del gobierno de Morena y partidos aliados, obligando a los trabajadores a acudir bajo amenazas y castigos salariales y laborales a un desfile para subsanar el ego presidencial”, anotó.

Rementería del Puerto destacó que, con el derroche entre convocatorias, promoción y espectaculares para la marcha e informe presidencial, se hubiera podido abastecer hospitales con insumos y medicamentos de alta especialidad, medicinas para niños con cáncer o invertir en seguridad.

“Fue un derroche de miles de millones de pesos que se utilizó desde el poder del Estado, que pudieron ser empleados en hospitales, carreteras, seguridad, no en el acarreo obligado de personas”, anotó.

Pese a sus críticas, el legislador veracruzano expresó que comprende la situación de los trabajadores de diversos sectores, que tuvieron que marchar ante la amenaza de sus jefes de perder su trabajo, rescindir sus contratos o hasta no pagarles o retrasarles los aguinaldos.

El Universal

Reforma electoral entra a debate

Ayer lunes, en punto de las 13:30 horas, comenzó el debate de la reforma electoral al interior de las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, en la Cámara de Diputados.

El dictamen fue puesto a consideración de los diputados tiene como eje principal las propuestas de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el pasado 28 de abril. Dicho proyecto contempla sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC); reducir el número de diputados de 500 a 300, y el de senadores de 128 a 96.

También establece que los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas.

Además, recorta el número de consejeros del INEC de 11 a siete, mientras que, en los artículos transitorios, señala que el INEC “sustituirá plenamente al INE”, y que los integrantes del Consejo General de este último “cesarán en sus funciones al momento que sea declarada la elección de las personas integrantes del Consejo general del INEC y estas rindan protesta”. En el caso del TEPJF, mandata que a partir de la rendición de protesta de las personas magistradas de la sala superior del Tribunal, “quienes ocupan actualmente dichos cargos, cesarán en sus funciones”. Agrega que, en el mismo momento, “quedarán disueltos los tribunales electorales de las entidades federativas y sus respectivo patrimonio y recursos humanos serán asignados al gobierno local correspondiente”.

De antemano, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, reiteró el rotundo rechazo de su bancada a la reforma electoral, y aseguró que el proyecto “pretende destruir la democracia en México” y que el dictamen es una copia idéntica de la iniciativa presidencial “que pretende a todas luces suprimir al INE”.

“Este dictamen sólo comprueba y reafirma una cosa: el servilismo de las y los legisladores del oficialismo, que nuevamente no movieron ni una sola coma a lo que propuso el Presidente. No nos sorprende que el oficialismo en el Poder Legislativo esté a merced del Ejecutivo”.

“En Acción Nacional defendemos nuestra democracia y a un órgano electoral independiente y autónomo, donde no sea el gobierno quien organice las elecciones. Recordemos que el IFE, hoy INE, nació como el producto de la lucha de todos los mexicanos que nos cansamos de elecciones a modo, por lo que, como dijimos, en el PAN de ninguna manera votaremos a favor”.

Los diputados de oposición adelantaron su voto en contra; sin embargo, Morena y sus aliados del PT y PVEM tienen los números para aprobarla en comisiones.

De avalarse, hoy podría subir al pleno, aunque en este escenario ya no le alcanzan los votos a los morenistas, PT y PVEM para aprobar la reforma constitucional.

Voz del experto

Georgina de la Fuente, politóloga y experta en elecciones

Intenta corregir la historia

Georgina de la Fuente, politóloga y experta en elecciones, dijo que nadie duda de que “el Presidente sigue teniendo un gran arrastre y una gran aprobación”. Pero a su juicio, lo desafortunado es que se convoque una movilización desde el poder, para contrarrestar un movimiento antagónico, reafirmar la popularidad del mandatario y recuperar el liderazgo de la “narrativa nacional”.

“Fue un intento del Presidente de corregir la historia” y dejar claro que aunque mucha gente le critique “eso no quiere decir que yo tenga menos apoyos”, agregó.

En su opinión, llamarla “marcha del acarreo” -como han hecho muchos opositores- es equivocado, pues el evento se convirtió en un festejo. “Lo que sí es descarado fue la utilización de recursos públicos, no solo de dinero, para un evento partidista de Morena”, recalcó.

El mandatario se mostró el lunes radiante ante el éxito de la marcha, dijo que era necesario hacerla porque la gente quería expresar su apoyo a los cambios de su gobierno y agregó que “tiene un efecto extraordinario”.

De la Fuente quiso destacar que la marcha en favor del INE tuvo una importancia añadida porque fue la primera vez que los mexicanos se manifiestan para defender una institución.



CT