Anaya toma protesta como candidato del frente

Ricardo Anaya tomó protesta como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, y aseguró que no será Presidente para gobernar con "mediocridad".

El panista afirmó que están de cara a una contienda cerrada por el primer lugar, pero que la tendencia demuestra que su campaña va creciendo.

Anaya Cortés se congratuló de que durante los 60 días de precampaña, dejó al PRI, "en un muy lejano lugar", porque no hay duda de que México quiere un cambio.

Decía Albert Einstein que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, y esperar resultados diferentes. Yo no quiero ser Presidente de México para seguir con más de lo mismo, quiero ser Presidente para hacer realidad el cambio profundo que necesita nuestro país. #PorMéxicoAlFrente pic.twitter.com/pOLK2ZnWwI — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 18 de febrero de 2018

"Ese dinosaurio moribundo que ha intentado destruirme a coletazos e infamias, que ha tratado por todos los medios acabar con nuestro Frente y coalición, no ha podido ni podrá lograrlo. A mí no me van a doblar y a nosotros, no nos van a vencer", expresó.

Anaya Cortés dijo que nadie va detener el avance de esta suma de esperanzas, porque las tres fuerzas políticas trabajarán en cambiar la realidad áspera por un mejor futuro, y "vamos a lograr el cambio que México necesita".

Afirmó que su proyecto político es mejor que el de "ya sabes quién", por sus ideas son antiguas y viejas, que no llevarán al país a la transformación.

