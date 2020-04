Ahorro por reducción de salarios y aguinaldos será de tres mil MDP: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que serán tres mil millones de presos lo que se obtenga en la reducción de salarios y los aguinaldos de altos funcionarios en el plan de rescate económico para enfrentar la pandemia del COVID-19 y manifestó que, si es necesario, podría donar parte de su salario.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario aseguró que nunca le ha importado el dinero, ni ropa de marca y que nunca ha tenido tarjetas de crédito.

- ¿Cuánto es el ahorro de los aguinaldos y la reducción de salarios, Presidente?

- En total, deben de ser tres mil millones, en total por las medidas lo que van a dejar de ganar los altos funcionarios de gobierno, pero hay otras acciones.

- Presidente, ¿usted estaría dispuesto a donar parte de su sueldo, como lo hizo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México?

- Sí, pues todo el aguinaldo, ya lo decidí, y, además, disminución de sueldo, lo que resulte, y si resulta más también.

"Nunca he tenido como fin, como propósito de mi vida, obtener dinero. Respeto mucho a los que tienen dinero, no todo el que tiene dinero es malvado, pero yo tengo esa característica, nunca me ha importado, interesado, el dinero, nunca he tenido cuentas de cheques ni de tarjeta de crédito. Ahora porque me pagan con eso, pero eso lo administra Beatriz (Gutiérrez Müller, su esposa).

"Ese no es mi propósito, lo que pasa es que tengo que tener los recursos básicos para la familia y tengo que pensar en nosotros, no como yo estoy acostumbrado en no gastar, y no me importa la ropa de marca ni las alhajas, ni los carros últimos modelos, ni andar en aviones privados. Estoy hecho de otra manera. Pero no por eso voy a someter a ese estilo de vida a todos, es un asunto de cada quien. Es un asunto de convicciones, de principios".

López Obrador señaló que siempre recomienda que no se apuesta a tener cosas materiales, porque "el dinero no la felicidad, la felicidad es estar uno mismo, estar bien con uno mismo, con el prójimo. Lo más importante es el bienestar del alma".

Ayer, López Obrador dijo que para hacer frente a los efectos que provoca la pandemia de coronavirus en México, se reducirán los sueldos de los altos funcionarios públicos, desde subdirectores hasta el Presidente de la República.

Además, se eliminarán los aguinaldo en esos niveles, a fin de que el Gobierno tenga más recursos para enfrentar la crisis consecuencia de la pandemia.

También anunció que se reducirán los gastos en publicidad, de operación y viáticos del Gobierno federal.

