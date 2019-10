Aeropuerto de Toluca volverá a ser una opción: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el aeropuerto de Toluca volverá a ser una opción para los usuarios de esa zona del país y no se permitirá la saturación del Internacional de la Ciudad de México en lo que terminan las obras de Santa Lucía.

En conferencia de prensa, expuso que de esta manera se garantizará un buen servicio, pues en la anterior administración de manera deliberada fue cerrado el aeropuerto de Toluca para saturar el de la Ciudad de México y justificar "el gran negocio que tenían ya armado, el gran atraco" de Texcoco.

"Se va a abrir de nuevo como opción Toluca y las líneas aéreas van a tener esa posibilidad, y ya no se van a autorizar vuelos extras que sigan saturando el actual aeropuerto para que así se mantenga un buen servicio en el actual aeropuerto y se den opciones para incrementar la atención a pasajeros en Toluca, en tanto está Santa Lucía", dijo.

En respuesta a la falta de inviabilidad que expresaron aerolíneas para operar en el nuevo aeropuerto "General Felipe Ángeles" en la exbase aérea de Santa Lucía, el Ejecutivo federal confió en que de manera gradual sea aceptada la idea "porque es un proceso".

López Obrador señala que cada 15 días informará sobre los avances de las obras en Santa Lucía, así como de la construcción de la refinería de Dos Bocas.



https://t.co/EJIYAv6mn4 pic.twitter.com/4UHm3W54HJ — MÉXICO (@informador_MEX) October 29, 2019

"No puede haber un interés particular por legítimo que sea, por encima del interés nacional. Antes los intereses de grupos eran los que se imponían, ahora ya no es así, por poderosos que sean; es el interés general, es el interés de la nación lo que prevalece", advirtió.

López Obrador sostuvo que cada 15 días o una vez al mes informará sobre los avances de las obras de la nueva terminal aérea de Santa Lucía.

