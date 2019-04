Acusan a Miguel Barbosa de adquirir casa de forma corrupta

Alejandro Rojas Díaz Durán, acusó al candidato a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, de haber adquirido la casa del ex presidente Miguel de la Madrid, de manera "corrupta", por lo que solicitó destituir a Barbosa como abanderado al gobierno poblano.

A través de su cuenta de redes sociales, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una investigación contra Barbosa por los presuntos delitos de "'lavado' de dinero, corrupción y enriquecimiento ilícito".

La @FGRMexico debe abrir una investigación contra Barbosa por los presuntos delitos de lavado de dinero, corrupción y enriquecimiento ilícito. — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) 3 de abril de 2019

Díaz Durán señaló que Miguel Barbosa "siempre has traicionado" al presidente Andrés Manuel López Obrador, "porque te pasaste por el arco del triunfo" los tres principios fundacionales de Morena, que son "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Eres una vergüenza", expresó.

El suplente del senador Ricardo Monreal, en su cuenta de Twitter dejó los documentos de la compra del inmueble.

