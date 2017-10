Acusa PRI a Anaya de hacer "cochinito" con recursos para damnificados

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, acusó a su homólogo panista Ricardo Anaya de capturar los recursos públicos que el blanquiazul destina a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. En entrevista radiofónica, Ochoa Reza aseguró que Anaya usará el dinero para los afectados en una campaña al interior del PAN que lo posicione como candidato presidencial del Frente Ciudadano por México.

Sobre los 50 millones de pesos que el PAN depositó en una cuenta de Bancomer, Ochoa Reza dijo: "Cuidado señores del PAN, a lo mejor ese dinero pronto lo veremos en un terreno baldío o en una nave industrial, en lugar de estar destinado precisamente para el apoyo a las personas que sufrieron una afectación por los sismos. […]".

"Ahí estará el cochinito a partir del cual estará organizando su campaña interna aspirando a la candidatura del Frente", enfatizó el priista.

Sobre el panorama electoral del 2018, el líder nacional del PRI criticó a Anaya por "traer dos cachuchas", la de presidente de partido y la de aspirante a la candidatura presidencial. "Claramente ninguna le ha quedado bien", declaró Ochoa Reza, quien ve al dirigente panista planeando una campaña. "Ahí puede estar una de las razones [la campaña] de por qué Ricardo Anaya está creando una cuenta concentradora [de fondos para los damnificados] privada sin supervisión", espetó.

Además, Ochoa Reza señaló que PAN, PRD y Morena no han renunciado al 100% de sus recursos, por lo que queda del 2017, según el formato dirigido al INE que él difundió en redes sociales. Respecto al fideicomiso impulsado por Morena, dijo que "no hay ningún método que garantice que esos recursos efectivamente vayan a los damnificados". En relación al PAN y al PRD, apuntó que el hecho de no renunciar totalmente a los recursos habla de un síntoma de lo que sería un gobierno encabezado por estos partidos; una "constante y abierta mentira al pueblo de México".