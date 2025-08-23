Acta de nacimiento digital: Cómo tramitarla con la Llave MX

El Gobierno de México puso en marcha una plataforma digital que busca simplificar el acceso de la ciudadanía a las actas de nacimiento en línea, garantizando mayor seguridad, rapidez y disponibilidad en el proceso.

Desde el 1 de agosto, el sitio oficial para llevar a cabo este trámite es https://www.gob.mx/ActaNacimiento, el cual reemplaza a la página anterior y concentra todos los servicios del Registro Civil a nivel nacional. Mediante este portal, cualquier persona puede localizar, descargar e imprimir su acta de nacimiento desde cualquier lugar del país, siempre que cuente con conexión a internet.

El procedimiento se realiza completamente en línea y está habilitado las 24 horas del día. Para obtener el documento únicamente se requieren datos básicos como nombre completo, fecha y entidad de nacimiento, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Ahora bien, es importante destacar que para poder realizar este trámite deberás contar con la Llave MX, una herramienta de identidad digital que centraliza los servicios en línea del gobierno federal. Con una sola cuenta, las y los ciudadanos pueden ingresar a diferentes plataformas oficiales y realizar trámites de forma remota.

¿Cómo tramitar el acta de nacimiento digital con la Llave MX?

Si ya cuentas con la Llave MX iniciar el trámite del acta de nacimiento resultará un proceso sencillo, solo debes seguir los pasos que compartimos a continuación:

Para obtener tu acta de nacimiento en línea, ingresa al sitio https://www.gob.mx/ActaNacimiento y sigue estos pasos:

Acceso: entra con tu cuenta de Llave MX.

Búsqueda: elige la opción “Actas de Nacimiento” e introduce tu CURP junto con los datos de filiación solicitados.

Pago: cubre el monto correspondiente, el cual varía según la entidad federativa.

Descarga: descarga el archivo en formato PDF y podrás imprimirlo en hoja blanca tamaño carta.

Cabe señalar que, además de actas de nacimiento, el portal también ofrece servicios relacionados con actas de matrimonio, defunción y reconocimiento, lo que representa un avance importante hacia la digitalización de trámites gubernamentales.

¿Cómo generar la Llave MX?

Si aún no cuentas con esta herramienta, la cual es necesaria para los próximos trámites que se realicen, a continuación te dejamos los pasos a seguir para que la obtengas.

Ingresa al portal oficial www.llave.gob.mx y selecciona la opción “Crear cuenta”.

Captura tu CURP y confirma la casilla “No soy un robot” para continuar.

Si la CURP es válida, el sistema completará automáticamente tus datos personales.

Proporciona tu código postal y elige la colonia correspondiente a tu domicilio.

Añade tus datos de contacto, como correo electrónico y número de teléfono celular, y da clic en “Siguiente”.

Define una contraseña segura, revisa el aviso de privacidad y vuelve a marcar la casilla “No soy un robot”.

Finalmente, selecciona “Finalizar” y tu cuenta de Llave MX quedará creada.

