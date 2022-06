Al destacar ahorros que se han logrado en su gobierno en gastos operativos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que su administración podría dar el ejemplo para tener más dinero ante la posible eliminación del horario de verano.

"Ahora que estamos empezando a analizar, y ya se dio la información ayer de quitar en llamado horario de verano, muy fácil podríamos ahorrarnos lo que supuestamente se obtiene de ahorro con el cambio de horario, que está demostrado, afecta a la salud", declaró López Obrador.

"¿Cómo lo podríamos hacer? Dando el gobierno el ejemplo con la luz, los aires acondicionados, el exceso de uso de energía, pero eso no solo público, sino en lo personal, además se paga menos", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

"Vamos a procurar, no pasarnos a la otra tarifa y vamos a ayudar todos, todos podemos ayudar, pero en fin", agregó.

Al ser cuestionado si analiza un recorte al gasto público, el Presidente respondió: "No, estoy analizándolo, todavía no está definido; no a lo básico, lo que tiene que ver con la justicia, no tiene límite, es para darle más a la gente".

"Si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, porque hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana, para todos; que se acaben por completo los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", expresó en el Salón Tesorería luego de que la Corte anuló el recorte de 4 mil 913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador ve muy probable que se quite el horario de verano

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de acuerdo con una "investigación abierta", es probable que se quite el horario de verano porque "es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud".

En su conferencia "mañanera" de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador dijo que "hay mucha posibilidad de quitarlo" este año "ya para octubre", de acuerdo con un estudio que hizo la Secretaría de Energía que será difundido este miércoles para ser analizado.

"Lo vamos a exponer el porqué, sobre todo por el daño a la salud, está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo".

"Y la conclusión es que es mayor el daño a la salud que la importancia del ahorro económico", dijo López Obrador al destacar el trabajo conjunto de Energía, Comisión Federal de Electricidad y Secretaría de Salud.

Refirió que las estimaciones de ahorro son por cerca de mil millones de pesos al año en todo el país y mencionó que se podría hacer el compromiso de ahorrar con una campaña: "Ahorra un poco, apaga dos focos".

"Independientemente de lo económico, está probado que afecta la salud", reiteró.

El Presidente López Obrador indicó que si "es mayoritario el apoyo" en quitar o dejar el horario, no habría consulta ciudadana: "Lo podemos medir con una encuesta, sin necesidad de consulta, pero que ya empecemos a hablar del tema con información".

OA