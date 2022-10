El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) "ya va caminando" en cuanto a su operación y el de sus servicios, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia "mañanera" de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador comparó al AIFA con el Tren Maya, el cual, aseguró, será inaugurado en diciembre de 2023, y en 10 meses se consolida la operación. "Es como lo del aeropuerto Felipe Ángeles", dijo.

"No hay órdenes, en contrario, tenemos que inaugurar en diciembre del año próximo, porque así tenemos tiempo para la operación, en el caso del Aeropuerto Felipe Ángeles, que decían que había una señora (que vendía) tlayudas, cómo si eso fuese un pecado, y que no había cómo llegar, que se perdía la gente, que estaba vacío, que era la central avionera", expresó el Presidente.

Aseveró que como la obra se terminó en marzo de 2021, va poco a poco, y mostró fotos de algunos pasajeros del fin de semana para ilustrar que "ya son más".

En el Salón Tesorería, López Obrador volvió a insistir en que el AIFA es el mejor aeropuerto de América Latina y cuestionó a la oposición por no pedir disculpas por criticar la operación, ahora que tiene mayor movimiento.

"Cómo no los caracteriza la honestidad, sino la hipocresía, ya no son capaces de decir 'me equivoqué, ofrezco disculpas', o 'no todo está mal'", comentó.

Detalló que el traslado al AIFA desde el centro de la Ciudad de México se hace en 45 minutos.

"En el caso del Tren Maya va a suceder algo parecido, por eso queremos terminarlo con tiempo, en diciembre, porque ya me van a quedar ocho o nueve meses", señaló.

OA