AMLO sentencia que el penacho de Moctezuma es de México

Luego de la polémica declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del día de ayer, en la que señaló que le pidió a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que insistiera al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, que el penacho de Moctezuma sea prestado a México por el Museo de Etnología de Viena, en donde actualmente se exhibe, el tema fue retomado hoy en su conferencia "mañanera".

Al asegurar que "es una pieza nuestra, de México", López Obrador acusó a Austria de haberse apoderado de ese objeto con valor histórico para la nación.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que todavía no se conoce la respuesta de las autoridades de Austria sobre el préstamo del penacho, pero se comprometió a informar cuando se tenga.

"Estuvo en Austria, en Viena. Le recomendé que tratara lo del penacho de Moctezuma, que insistiera, aunque le dije que no era un misión fácil, que era como una misión imposible, porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho. No se lo quisieron prestar a Maximiliano, paisano de ellos que nació en Viena, cuando nos invaden e imponen a Maximiliano en el llamado Segundo Imperio. Él habla de traer el penacho, toca el tema, pero no lo logró", dijo el Mandatario.

"Entonces le dije a Beatriz, insiste porque es una pieza nuestra, de México, y además porque somos muy perseverantes y lo difícil lo resolvemos y lo imposible lo intentamos, entonces no sabemos todavía cuál va a ser el resultado, ahora que regrese nos va a informar", dijo.

En Palacio Nacional, López Obrador señaló que además de Austria, se están haciendo gestiones con los gobiernos de Francia, Italia, Vaticano y Alemania para obtener en préstamo códices, piezas históricas y arqueológicas de México que están en esos países.

"Porque también ha habido saqueo de obras de arte, y de objetos históricos, arqueológicos. No solo México ha padecido de esto, de esto ha padecido África, y otros países y regiones del mundo, incluso hasta países europeos han sido saqueados de sus patrimonios históricos", declaró Andrés Manuel.

"Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo se sustrajeron de manera ilegal, de los países de origen de las culturas".

En este sentido, acusó que varias piezas de la cultura olmeca no se encuentran en México, sino que se encuentran en museos de Nueva York, "me refiero a lo más exquisito, a lo más artístico de los olmecas", señaló.

