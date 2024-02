A tan solo unas horas de que inicie la veda electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que hablará con el Consejo General del INE para consultar que es lo que puede y no puede ahondar en sus conferencias matutinas.

Durante la inauguración del Tramo 5 Norte del Tren Maya, en su entrevista, el Mandatario señaló que puede hablar de política, pero que hará una consulta a los consejeros electorales.

"Voy a ver, voy a ver…voy a preguntar, si puedo decir, porque yo hablo así, o sea si no puedo decir nada de la corrupción, pues que me lo digan mañana les voy a pedir que me digan si puedo hablar de ‘la mafia, si puedo hablar de la corrupción, si puedo hablar del bloque conservador, del instituto a favor de la corrupción, de Claudio X. González, si puedo hablar de la injerencia de gobiernos extranjeros’", explicó.

"Si puedo llamar a la gente a que participe; dígame por dónde me voy’, porque no quiero exponerme, no quiero dar ningún pretexto", afirmó el Jefe Ejecutivo.

López Obrador aseguró que sus adversarios están enojadísimos, muy nerviosos, "no sé lo que están viendo".

Expresó en tono irónico que este viernes en la mañanera "hará un taller" con las palabras o frases que puede o no puede decir.

"El lenguaje es amplísimo; si me censuran puedo decir: ‘ay mojo maistro’ y entonces no van a saber qué es; y a ver, ¿eso está mal? El decir que son zalameros, o alcahuetes, ¿eso no lo puedo decir? ¿No puedo decir que son trácalas? Todo eso se los voy a preguntar ahora a los del INE, ahí ustedes ayúdame mañana, vamos a hacer la lista colectiva", dijo.

Señaló que la consulta la hará a través de "la mañanera", porque por esta lo juzgan.

