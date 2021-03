AMLO revela la fecha en la que se vacunará contra el COVID-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que la próxima semana, por recomendación de sus médicos, se vacunará contra el COVID-19.

En la mañanera de este miércoles, López Obrador dijo que mantendrá en reserva el módulo donde se vacunará, "porque no quiero que se haga un espectáculo".

"Decirles que me recomiendan los médicos que me vacune, me vacuno la semana próxima y no les voy a decir (el lugar)"