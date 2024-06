El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la aspiración de Gerardo Fernández Noroña, senador electo por Morena, quien desea ser el próximo coordinador del partido en la Cámara Alta.

"Quiero mucho a Gerardo Fernández Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera, nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena", aseguró el Presidente López Obrador, ante los reclamos del petista por ocupar un liderazgo dentro el Congreso.

En su conferencia mañanera de este miércoles 26 de junio en Palacio Nacional, López Obrador recordó que los acuerdos se tomaron por el Consejo de Morena en junio del año pasado, en un restaurante del Centro Histórico, donde él mismo presentó una propuesta que se enriqueció con la opinión de los asistentes.

"Creo que se está cumpliendo con lo acordado. Es que no lo voy a decir, quiero mucho a (Fernández) Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera. Nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena", declaró el Presidente.

Recordó que el senador electo reclamó que no había sido invitado a esa reunión, "pero eso ya fue parte de la decisión que se tuvo ahí, de que se tenía que invitar, en esa reunión primera se decidió que para el caso de los otros partidos se les tenía que decir que ellos definieran, de acuerdo a sus procedimientos, a uno para participar en la encuesta".

"Y para ser más claro, no voy aquí andar ocultando cosas, el PT propuso a Noroña, y el Verde a (Manuel) Velasco. Y el acuerdo tenía que ver con los que participaban en el movimiento de Morena, para aclararlo", mencionó López Obrador.

El Presidente López Obrador aseguró que no se trata de polemizar sobre estas decisiones, pues él no tiene nada que ver con un asunto de los partidos que conforman su movimiento: "Nada más que se tiene que procurar la unidad y aceptar los acuerdos" .

Descartó que la inconformidad de Fernández Noroña, quien se ha manifestado porque se cumpla el acuerdo para el reparto de posiciones en el Congreso, genere un encontronazo .

"No pasa nada, en un partido, en un movimiento democrático, tiene que haber críticas y cuestionamientos y debate. Nada más que hay que aclarar bien, porque incluso a mí me tocó hacer un borrador que propuse, no fui ajeno, claro que no tuve qué ver en quién iba a quedar", expresó.

