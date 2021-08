AMLO pide a la FGR transparentar caso contra Anaya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el caso contra Ricardo Anaya, quien acusa al Mandatario de querer encarcelarlo 30 años.

"Si no, me va a seguir echando la culpa a mí"

"Esto es un asunto de interés público, que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá y que la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya para que no quede en especulación, si no, me va a seguir echando la culpa a mí", declaró AMLO en su rueda de prensa "mañanera" en Veracruz.

La controversia ha crecido desde que Anaya, quien contendió en 2018 contra López Obrador, denunció el fin de semana que el presidente busca detenerlo para impedir que compita en 2024.

El político del conservador Partido Acción Nacional (PAN) recibió un citatorio para declarar este jueves en el Reclusorio Norte de Ciudad de México por crímenes de corrupción que, según él, ameritan hasta 30 años de cárcel.

AMLO acusó a Anaya de "hipócrita" y negó una "persecución", por lo que pidió difundir el caso, que él dice que deriva de antiguas denuncias de sus propios compañeros del PAN y de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), implicado en la trama de Odebrecht.

"Si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistiendo de que se transparente todo el proceso. Una regla de oro de la democracia es la transparencia porque si no, él va a seguir hablando y la gente puede confundirse", comentó.

Horas antes, Anaya retó al Presidente López Obrador al anunciar que está dispuesto a declarar, solo si es "el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez" que los dos hermanos del mandatario, Pío y Martín López Obrador, quienes recientemente han aparecido en vídeos -que fechan de unos años antes- en los que se les ve recibiendo billetes.

"Que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel, las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya", expresó Anaya en un mensaje.

Al negar que proteja a sus hermanos, López Obrador respondió que "de manera mañosa" Anaya quiere culparlo del proceso legal para evitar responder ante la Justicia.

"En el caso de mis hermanos, igual, que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía. Ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, eso era el tiempo en el que dominaban los ahora opositores", expresó AMLO.

