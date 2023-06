El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que las reglas del Consejo Nacional de Morena celebrado este domingo 11 de junio para elegir a su candidato o candidata para las elecciones presidenciales de 2024 se hayan aprobado por unanimidad, y llamó a los aspirantes a unirse, "no zigzaguear" y que defiendan el proyecto de transformación de México.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador también llamó a los aspirantes a no permitir el clasismo, racismo, discriminación y corrupción.

"Me parece que no solo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que en el bloque conservador es importante que todos se unan y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que hagan a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder, que solo les interesan los cargos (...) ¡No! Los ideales, no le hace que sean ideales conservadores, pero que defienden un proyecto por lo que creen, porque si no es así, es por ambición personal, es politiquería.

"Y lo mismo en el flanco izquierdo, defender la transformación, que es defender al pueblo, que es no permitir el clasismo, el racismo, la discriminación, no permitir la corrupción, que no regresen los fueros, los privilegios, que no se apoye vivir en un país con una monstruosa desigualdad", declaró el Presidente.

Destacó que ayer domingo en el Consejo de Morena se aprobaron por unanimidad las reglas para elegir a su candidato o candidata presidencial.

"Qué bien que ayer me informaron que por unanimidad, es decir, todos, aprobaron las reglas", dijo.

"Lo peor son los bandazos, hay que anclarnos en lo que somos, no zigzaguear, 'somos esto, esto soy', y como dicen allá en mi pueblo, o el sureste, estos soy, 'vas a querer no vas a querer'. Nada de la simulación, la demagogia", agregó.

vll