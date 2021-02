AMLO pide a adultos mayores no tener miedo a vacunarse contra el COVID-19

En esta mañana de lunes que inicia la vacunación contra EL COVID-19 en adultos mayores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a este sector de la población a no temer a recibir la inmunización.

Durante la mañanera de este lunes, AMLO aseguró que no hay peligro, ni riesgo de alguna reacción grave, además los exhortó a no hacer caso a rumores o a desinformaciones contra la vacunación.

"Está demostrado que estas vacunas, no son un peligro, no hay riesgo, si acaso, alguna relación menor, y que tengan confianza, porque se les protege, y es muy importante que se vacunen todos los adultos mayores y hay mucha desinformación, hay rumores, pero que no se haga caso a esas desinformaciones, eso rumores, distractores", aseveró.

Asimismo, el Mandatario mexicano pidió a los adultos mayores no hacer caso a aquellas voces que indican que la pensión de adultos mayores estará condicionada a recibir la vacunación contra el coronavirus, pues recordó que esto es un derecho ya consagrado en la Constitución.

"No porque no se dejen de vacunar van a dejar de recibir la pensión, son cosas distintas. La pensión de adultos mayores ya no es un programa, ya es un derecho adquirido por los adultos mayores. Es un derecho constitucional que no se le puede negar esté quien esté en el gobierno".

López Obrador manifestó que la inmunización será de manera voluntaria.

"Convencer, persuadir, informar, orientar, concientizar, no imponer nada, decirles a los adultos mayores, que es importante que se vacunen, y que no hay riesgos".

También mencionó que su gobierno actúa de manera responsable y no se vacunaría "si supiéramos de que hay riesgo, que tengan confianza".

Indicó que la vacuna contra el COVID-19 es universal, tanto para adultos mayores ricos, como pobres, "es para todos".

GC