AMLO pide a Ebrard enviar a Blinken informe sobre periodistas asesinados

Luego de los comentarios hechos por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken sobre el alto número de periodistas asesinados en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al canciller Marcelo Ebrard enviar un informe sobre las investigaciones de los casos de homicidios de comunicadores.

"Hoy le di instrucciones al secretario Relaciones Exteriores, que le envíe al señor Blinken una relación de todos los casos informando, pero también lo vamos a hacer aquí, para que se conozcan estos casos, y desde luego que no podemos permitir la impunidad de nadie, sea quien sea, por lo que hablan de las autoridades locales (como las principales agresoras de periodistas)", dijo AMLO.

En la "mañanera" , AMLO afirmó que su gobierno no tolera la impunidad de nadie, sea una autoridad local o federal, ante cualquier violación a los derechos de periodistas o defensores de derechos humanos.

"No somos iguales, no somos cómplices de violadores de derechos humanos, no hay crímenes de Estado… Nosotros nunca vamos a dar la orden que se reprima a nadie, no vamos a mandar a matar a nadie, no es mátalos en caliente, no es si están heridos, remátalos, eso ya se terminó".

Señaló que las manchas, los actos reprobables, de represión, del Ejército cometidas en el pasado los llevaban a cabo por órdenes de autoridades civiles, porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente.

GC