AMLO ofreció a Peña Nieto cuidarle las espaldas: Ricardo Anaya

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que hoy está en riesgo que en México haya justicia, por el pacto que hay, dijo, entre el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y el Presidente Enrique Peña Nieto, debido a que le ha ofrecido "cuidar las espaldas".

La lucha que ha dado el gobernador Javier Corral contra la corrupción, es un ejemplo de lo que "tenemos" que hacer en todo el país, pues aseguró, que la paz debe ser fruto de la justicia, no de la impunidad.

Anaya Cortés sostuvo que el PRI y su candidato presidencial, José Antonio Meade, están haciendo una campaña "para engañar" a la gente haciendo creer que han avanzado, y que están en segundo lugar, cuando eso es "absolutamente" falso.

"El PRI está en un rezagado tercer lugar, el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar, están completamente desfondado".

"Es una elección de dos, entre López Obrador, y nuestra coalición, estoy convencido que vamos a ganar el 1 de julio", abundó.

Acompañado por el gobernador Javier Corral, el candidato presidencial del PAN, PRD y MC, garantizó que a diferencia de sus opositores, él no tiene contratistas favoritos, por el contrario, él no cree en el amiguismo.

El panista se congratuló que el Instituto Nacional Electoral (INE), haya desechado bajar el spot donde hace referencia a crear una Fiscalía que investigue al presidente Peña Nieto por corrupción.

"Me da mucho gusto que no haya censura, efectivamente el PRI quería evitar que esos spots sean conocidos por la gente, pues como se sabe el gobierno federal me ataca de manera facciosa por atreverme a decir que cuando sea presidente habrá una investigación a Peña Nieto para saber si hay una vinculación de éste en los escándalos de corrupción de este gobierno", expresó.

Por su parte, el gobernador Javier Corral, aseveró que tienen una enorme confianza en que gane Anaya, para que los estados tengan un verdadero apoyo gubernamental, particularmente, para Chihuahua, no sólo en cuanto a recursos, sino en el combate a la corrupción e impunidad, y seguridad.

En entrevista con ambos tras una reunión privada, Corral Jurado coincidió en que la salida del PRI del gobierno no garantiza que acabe la corrupción e impunidad, pues de existir un pacto con Andrés Manuel, estos malos continuarán, sólo que ahora en la figura del tabasqueño.

"Yo estoy aquí para externarle todo mi respaldo, y eso esperamos. Buscaremos una vez que gane su apoyo irrestricto, sabemos que Anaya no nos va a regatear el apoyo como lo ha hecho Peña Nieto, y vamos a poder avanzar en el combate a la inseguridad", apuntó.

