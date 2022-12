El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a no consumir refresco, pues aseguró que no es buena para la salud y además de que acaba de subir su precio.

En su conferencia "mañanera" de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que al igual que ese refresco, las "bolsas de papitas" hacen daño por su alto contenido de sal, además de ser "carísimas" y tienen "puro aire"; aunque señaló que cada quien es libre de consumirlos.

"Que va a aumentar" el refresco, "pues hay que decirlo, ya no hay que consumir" refresco porque no es bueno "para la salud, y además de eso le suben el precio; es como las papitas, no solo es que hacen daño, que tiene mucha sal. No, no, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima, puro aire".

"¿Qué no es mejor la fruta de temporada?", expresó.

Uso de refresco sorprende a López Obrador

En Palacio Nacional, López Obrador contó que hace unos días le platicaron algo que lo dejó "anonadado" sobre el uso del refresco de cola en los vehículos para que queden "rechinando de limpio".

"El otro día me platicaban algo que me dejó anonadado, que antes, para los desfiles militares, precisamente, que tenían que limpiar los carros, los equipos, los jeeps para que brillaran los rines... ¡No, pobre estómago! Y quedaban rechinando de limpio. Somos libres, pues (de consumir este refresco)", declaró.

"No se busca afectar a las empresas"

El Presidente López Obrador manifestó que no se busca afectar a las empresas, pues no se está prohibiendo su consumo, sino que solo se está dando información a la gente porque está de por medio su salud, por lo que reiteró que cada quien es libre de consumir estos refrescos.

"No se está prohibiendo, es nada más darle información a la gente porque tiene que ver con la salud. Y pues que el que quiera tomarse un refresco embotellado, pues es su derecho, eso no se puede prohibir, pero también decirles, y luego, encima de eso, le aumentan el precio. Llega uno a un sitio de estos, y pura chatarra, pura chatarra", dijo.

