AMLO insiste: se retira por completo en 2024; "ya hay relevo generacional", dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que al finalizar su sexenio en 2024 se retirará por completo de la vida pública y se dedicará a escribir, y aseguró que está contento porque en su movimiento ya hay relevo generacional.

"Estoy contento porque ya hay relevo generacional, si el pueblo lo decide y el creador lo decide, yo estoy hasta el 24. Ahí sí, a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Estoy haciendo un trabajo me estoy preparando psicológicamente para eso, ya tomé la decisión de para alejarme por completo, voy a escribir. Tengo un libro pendiente del pensamiento conservador en México…", detalló AMLO.

López Obrador indicó que se dedicará a escribir un libro sobre el conservadurismo que le llevará por lo menos tres años.

-"¿La transformación no termina con Obrador?", se le cuestionó.

-"No, entonces me alejo por completo y ese libro me va a llevar como tres años", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, los reporteros y otros asistentes a la mañanera le pidieron nombres de los que podrían estar en ese relevo generacional, pero AMLO no quiso decir.

"De qué vamos a hablar si todavía falta", expresó entre risas y se retiró porque "ya es la hora del café con leche".

OA