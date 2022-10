El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dio cuenta de que no abrazó a Tatiana Cloutihier esta mañana cuando renunció a la Secretaría de Economía en su conferencia "mañanera", mientras ella sí lo hizo, pero manifestó que la quiere mucho y le envió besos.

"Nuestro adversarios no van a estar conformes con nada"

En conferencia de prensa y al hacerle notar que en redes sociales se difundió un video de que no le respondió el abrazo a su ahora exsecretaria, López Obrador aseguró que sus adversarios inventarán de todo.

"Tatiana ya lo dije, es un mujer con principios y recta y con criterio. Si fuesen otras razones (de su renuncia) pues lo hubiese manifestado", dijo.

"Presidente, usted no la abrazó, ella sí lo abrazó, usted no la abrazo", se le señaló.

"Ahhh, miren -se llevó su mano derecha a la boca y comenzó a enviar besos- para Tatiana que la quiero mucho", dijo.

"No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya exprese, nuestros adversarios no van a estar conformes con nada", manifestó.

