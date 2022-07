Al manifestar que se tiene una hacienda púbica, sana y fuerte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en lo que va de su gobierno se ha cumplido con su compromiso de no aumentar o crear impuestos, además de que se acabó la evasión fiscal y la condonación de impuestos.

En conferencia de prensa "mañanera" y al conmemorar los 25 años del Servicio de Administración Tributaria (SAT), López Obrador afirmó que gracias a estas políticas no se tiene que recurrir a deuda y no se ha tenido un problema de déficit.

"Hoy vamos a conmemorar los 25 años del Servicio de Administración Tributaria, es la institución que procura que todos los ciudadanos contribuyan al desarrollo de país, es la que se encarga de recaudar y de fortalecer la hacienda pública para que haya fondos suficientes y se pueda financiar el desarrollo del país".

"Quiero destacar, primero, que se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos, no aumento de impuesto. Esto no sucedía antes, y al mismo tiempo no se han creado nuevos. Quiero, también, dar a conocer al pueblo de México que se terminó con la práctica de la evasión fiscal y sobre todo, de la condonación de los impuestos, a los altos personajes de empresas, bancos, a los potentados, que no pagan impuestos, ya no hay condonación de impuestos; lo tercero, es que gracias a esas políticas, tenemos una hacienda pública sana, fuerte. No hemos tenido que recurrir a deuda, no hemos tenido un problema de déficit en cuanto a que se gaste más de lo que ingresa. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo de servidores públicos ejemplares, como la directora del SAT, Raquel Buenrostro", dijo.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que el equipo de Raquel Buenrostro ha sido clave para tener finanzas sanas.

Destacó que gracias a esto, se han podido financiar obras magnas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

"Este equipo ha sido clave porque a pesar de la guerra de Rusia contra Ucrania tenemos finanzas sanas. Tenemos presupuesto para financiar los programas de bienestar, beneficio del pueblo y hacen las obras de infraestructura que se están construyendo", indicó.

