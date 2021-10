AMLO dice que los medios "vuelan" por supuesta salida de Bartlett

Ante versiones de la destitución de Manuel Bartlett como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por "condiciones" del PRI para aprobar la iniciativa de reforma eléctrica, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que "no hay moneda de cambio" y que los medios "vuelan mucho".

En la "mañanera" de este viernes en Palacio Nacional, AMLO aseguró que estas versiones también tienen que ver con la política.

"Vuelan mucho. Así se dice en el medio periodístico. Les gusta volar, no tiene que ver con el medio periodístico, es la política", dijo.

Ante la discusión de su iniciativa de reforma eléctrica, AMLO afirmó que no hay ningún "acuerdo en lo oscurito" y no hay moneda de cambio.

"No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos"