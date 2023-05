El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, "ayudar en todo" para evitar el caos en la frontera ante el fin del Título 42, política migratoria de Washington que expira la noche de este jueves.

"(Prometí) ayudar en todo, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y, mucho menos, violencia en la frontera, estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes", expresó el Mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador se refirió a la llamada que tuvo el martes con Biden ante la expiración del Título 42, una medida que inició Donald Trump (2017-2021) para expulsar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia de COVID-19, una declaración de emergencia que está por terminar en EU.

#Mañanera | Informa #AMLO sobre el refuerzo de seguridad en la frontera con Estados Unidos, tras la cancelación el Título 42; “se enviaron más elementos de Guardia Nacional y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen la instrucción de no usar la fuerza contra migrantes” pic.twitter.com/MYUYtY63QP — Adela Micha (@Adela_Micha) May 11, 2023

El Presidente también reveló que enviará más elementos de la Guardia Nacional a las fronteras para lidiar con el flujo migratorio que se espera tras la conclusión del Título 42.

Cuestionado por la prensa, López Obrador no reveló la cifra de agentes desplegados, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el mes pasado de más de 25 mil elementos en las fronteras norte y sur para tareas migratorias.

"No (acordamos reforzar la frontera) con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión. Sí (habrá un reforzamiento), pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. No tengo idea (de cuántos elementos), pero sí decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones", respondió López Obrador.

El Presidente justificó el despliegue de las Fuerzas Armadas por la existencia de "políticos oportunistas" en Estados Unidos "que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera".

"Hay que actuar de manera precavida, evitar que haya una confrontación porque ellos apuestan a eso, quisieran que se generara un conflicto mayor, entonces tenemos que estar pendientes para, ante todo, evitar la violencia", argumentó.

